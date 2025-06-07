Волосы вспомнили молодость: неожиданное открытие, которое шокировало зеркала

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Можно ли повернуть время вспять — и вернуть волосам их естественный цвет?

Оказывается, да. И ответ кроется не в красках, а в том, что мы едим. Ученые обнаружили, что витамин B5 способен не просто замедлить поседение, а буквально "разбудить" цвет даже у уже поседевших волос.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивая женщина

Витамин, который работает изнутри

Ключ к восстановлению цвета — пантотенат кальция, форма витамина B5. Он запускает синтез меланина — пигмента, отвечающего за оттенок волос. Когда этого вещества не хватает, волосы теряют свой цвет. А значит, дефицит B5 — одна из причин раннего поседения.

Но история не только о цвете. B5 действует как антиоксидант и борется со свободными радикалами, замедляя старение волос, укрепляя их и придавая структуре прочность. А ещё он помогает защитить пряди от внешнего износа и сохранить их эластичность.

Что показали исследования

В Калифорнийском университете провели исследование, в ходе которого участники ежедневно принимали по 200 мг пантотената кальция. Результат оказался неожиданным: у двух добровольцев натуральный цвет волос начал восстанавливаться уже через месяц.

Это стало настоящим открытием — ведь оно открывает возможность отказаться от краски и вернуть природный оттенок без химии.

Где искать витамин B5

Для восполнения уровня витамина не обязательно глотать таблетки. Вот продукты, которые его содержат:

яйца и рыба,

постное мясо,

орехи и семена,

тёмная листовая зелень,

цельнозерновые культуры.

Добавьте их в рацион — и дайте своему организму шанс справиться с проблемой изнутри.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



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