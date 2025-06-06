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Лак наносится — планета вращается: маникюр в ритме сумасшедшего дня

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Жизнь не ждёт — и в таком ритме даже простая забота о себе может показаться недосягаемой. Но есть хорошие новости: ухоженные и модные ногти — это не обязательно долгий визит в салон. Есть варианты нейл-дизайна, которые выглядят эффектно, но требуют минимум времени.

маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik
маникюр

1. Омбре без сложностей

Хотите градиент, но без пяти слоёв и часа на сушку? Просто подберите цвета, близкие по тону, и наносите по одному на каждый ноготь. Один слой — и готово. Эффект стильно-небрежного перехода будет смотреться свежо и креативно.

2. Блестящие акценты

Лак с мерцающим эффектом — находка для тех, кто хочет быстрый результат. Он подходит для повседневности и праздничных поводов. Нанесите тонким слоем на весь ноготь или добавьте блестящие точки — это не только красиво, но и быстро сохнет. Главное — не переборщить с толщиной слоя.

3. Французская классика на скорую руку

Френч — вечный хит. Он может быть минималистичным в классическом белом исполнении или ярким и современным, если заменить белый на сочные цвета. Также отлично смотрится "перевёрнутый" френч. Секрет — тонкие слои и чёткие линии. Это не только ускоряет сушку, но и делает дизайн более аккуратным.

Независимо от выбора, главное — не гнаться за сложными рисунками, если вы ограничены по времени. Современные тренды предлагают достаточно решений для тех, кто хочет сочетать красоту и удобство.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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