Салонный эффект своими руками: домашний ботокс за копейки

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После отдыха у моря волосы нередко теряют блеск и становятся сухими, как солома. Но не спеши записываться на дорогую салонную процедуру — сделать аналог ботокса для волос можно в домашних условиях. И результат тебя удивит!

Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блондинка

Чудо-маска своими руками

Весь секрет — в простом, но эффективном составе. Он не только оживляет повреждённые пряди, но и дарит волосам мягкость, гладкость и блеск уже после первого применения.

Вот что тебе понадобится:

1 стакан горячей воды

3 ст. ложки крахмала

Несколько капель твоего обычного кондиционера

Как готовить и использовать

Разведи крахмал в горячей воде до однородности. Добавь кондиционер и хорошо перемешай. Подожди, пока масса загустеет, и переложи её в удобную банку. Нанеси маску на чистые, сухие и расчесанные волосы. Оберни волосы плёнкой и прогрей феном около 10 минут. Подержи маску ещё 30 минут, затем смой тёплой водой. Высуши феном и наслаждайся результатом.

Почему это работает

Крахмал обволакивает каждый волос, создавая эффект разглаживания, а кондиционер усиливает увлажнение. Пряди становятся эластичными, мягкими и визуально более плотными. Такой ботокс особенно хорош после лета, когда волосы пострадали от солнца и солёной воды.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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