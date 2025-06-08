Салонный эффект своими руками: домашний ботокс за копейки

После отдыха у моря волосы нередко теряют блеск и становятся сухими, как солома. Но не спеши записываться на дорогую салонную процедуру — сделать аналог ботокса для волос можно в домашних условиях. И результат тебя удивит!
Весь секрет — в простом, но эффективном составе. Он не только оживляет повреждённые пряди, но и дарит волосам мягкость, гладкость и блеск уже после первого применения.
Вот что тебе понадобится:
1 стакан горячей воды
3 ст. ложки крахмала
Несколько капель твоего обычного кондиционера
Разведи крахмал в горячей воде до однородности.
Добавь кондиционер и хорошо перемешай.
Подожди, пока масса загустеет, и переложи её в удобную банку.
Нанеси маску на чистые, сухие и расчесанные волосы.
Оберни волосы плёнкой и прогрей феном около 10 минут.
Подержи маску ещё 30 минут, затем смой тёплой водой.
Высуши феном и наслаждайся результатом.
Крахмал обволакивает каждый волос, создавая эффект разглаживания, а кондиционер усиливает увлажнение. Пряди становятся эластичными, мягкими и визуально более плотными. Такой ботокс особенно хорош после лета, когда волосы пострадали от солнца и солёной воды.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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