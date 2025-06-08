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Салонный эффект своими руками: домашний ботокс за копейки

1:29
Моя семья » Красота и стиль

После отдыха у моря волосы нередко теряют блеск и становятся сухими, как солома. Но не спеши записываться на дорогую салонную процедуру — сделать аналог ботокса для волос можно в домашних условиях. И результат тебя удивит!

Блондинка
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Чудо-маска своими руками

Весь секрет — в простом, но эффективном составе. Он не только оживляет повреждённые пряди, но и дарит волосам мягкость, гладкость и блеск уже после первого применения.

Вот что тебе понадобится:

  • 1 стакан горячей воды

  • 3 ст. ложки крахмала

  • Несколько капель твоего обычного кондиционера

Как готовить и использовать

  1. Разведи крахмал в горячей воде до однородности.

  2. Добавь кондиционер и хорошо перемешай.

  3. Подожди, пока масса загустеет, и переложи её в удобную банку.

  4. Нанеси маску на чистые, сухие и расчесанные волосы.

  5. Оберни волосы плёнкой и прогрей феном около 10 минут.

  6. Подержи маску ещё 30 минут, затем смой тёплой водой.

  7. Высуши феном и наслаждайся результатом.

Почему это работает

Крахмал обволакивает каждый волос, создавая эффект разглаживания, а кондиционер усиливает увлажнение. Пряди становятся эластичными, мягкими и визуально более плотными. Такой ботокс особенно хорош после лета, когда волосы пострадали от солнца и солёной воды.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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