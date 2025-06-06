Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Пигментные пятна — одна из самых частых жалоб женщин после 30 лет. И чем старше мы становимся, тем больше поводов для их появления: гормональные скачки, солнце, последствия акне. Как с этим бороться — разберёмся по порядку.
Главный виновник — меланин. Он придаёт коже цвет, но когда вырабатывается в избытке, появляются пятна. Причины могут быть разными:
Солнце. Ультрафиолет — главный провокатор, особенно без SPF-защиты.
Возраст. После 50 лет из-за гормональных изменений пигментация усиливается.
Следы от прыщей. Постакне тоже может оставлять стойкие пятна даже у подростков.
Для бережного осветления кожи подойдут маски из природных ингредиентов:
лимонный сок, смородина, огурец, петрушка
наносить в виде кашицы или сока
смывать после высыхания водой или раствором лимона
Эффект мягкий, но требует регулярности.
Часто в составах — гидрохинон или его производные. Работают, но могут дать обратный эффект — усиление пигмента. Использовать такие средства лучше только под контролем специалиста.
Химический пилинг — это контролируемый ожог кожи кислотами. Он не только осветляет пигментацию, но и выравнивает тон. Обычно требуется несколько процедур, восстановление занимает минимум времени. Главное — делать пилинг у специалиста и не летом.
Современные лазеры (например, эрбиевые) работают эффективно и с минимальной травматизацией. Плюс — кожа омолаживается, минус — высокая стоимость. И снова: лучше проводить процедуры в холодный сезон, иначе пигмент может вернуться.
Процедура с импульсным светом не повреждает кожу, действует только на пигмент. Понадобится несколько сеансов, эффект — долговременный. Главное — защищать кожу от солнца после лечения.
Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.