Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

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Пигментные пятна — одна из самых частых жалоб женщин после 30 лет. И чем старше мы становимся, тем больше поводов для их появления: гормональные скачки, солнце, последствия акне. Как с этим бороться — разберёмся по порядку.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Уход за кожей

Откуда берутся пигментные пятна

Главный виновник — меланин. Он придаёт коже цвет, но когда вырабатывается в избытке, появляются пятна. Причины могут быть разными:

Солнце . Ультрафиолет — главный провокатор, особенно без SPF-защиты.

Возраст . После 50 лет из-за гормональных изменений пигментация усиливается.

Следы от прыщей. Постакне тоже может оставлять стойкие пятна даже у подростков.

Домашние средства: натурально, но не моментально

Для бережного осветления кожи подойдут маски из природных ингредиентов:

лимонный сок, смородина, огурец, петрушка

наносить в виде кашицы или сока

смывать после высыхания водой или раствором лимона

Эффект мягкий, но требует регулярности.

Кремы с отбеливающим эффектом

Часто в составах — гидрохинон или его производные. Работают, но могут дать обратный эффект — усиление пигмента. Использовать такие средства лучше только под контролем специалиста.

Пилинг в салоне: эффект и цена

Химический пилинг — это контролируемый ожог кожи кислотами. Он не только осветляет пигментацию, но и выравнивает тон. Обычно требуется несколько процедур, восстановление занимает минимум времени. Главное — делать пилинг у специалиста и не летом.

Лазерное удаление: быстро, но дорого

Современные лазеры (например, эрбиевые) работают эффективно и с минимальной травматизацией. Плюс — кожа омолаживается, минус — высокая стоимость. И снова: лучше проводить процедуры в холодный сезон, иначе пигмент может вернуться.

Фототерапия: свет против пятен

Процедура с импульсным светом не повреждает кожу, действует только на пигмент. Понадобится несколько сеансов, эффект — долговременный. Главное — защищать кожу от солнца после лечения.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.



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