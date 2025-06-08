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Эти летние вещи портят фигуру — лучше держаться от них подальше

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Лето — пора, когда хочется выглядеть легко и стильно. Но за модной свободой часто скрываются вещи, которые безжалостно искажают пропорции, подчёркивают лишнее и делают образ неуклюжим. Вот 15 летних вещей, которые могут испортить даже продуманный лук.

Девушка в джинсовой юбке
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в джинсовой юбке

Объём против изящества

  • Капри зрительно укорачивают ноги и утяжеляют верх, особенно на фигурах с широкими плечами. Часто они из трикотажа, который безжалостен к любым недостаткам ног.

  • Кюлоты и прямая юбка до колена ломают пропорции, особенно у миниатюрных женщин, и визуально "режут" ноги.

  • Массивный шоппер хорош на подиуме, но в реальной жизни делает силуэт приземистым, особенно если рост до 165 см.

Обувь — предатель пропорций

  • Сандалии с широким ремешком на щиколотке зрительно "перерезают" ногу, укорачивая её.

  • Слипоны с перфорацией морально устарели, а кеды на сплошной подошве добавляют тяжести и мешают походке.

Комфорт с подвохом

  • Облегающие джинсовые шорты выглядят эффектно лишь на фото, в жизни же душны, стесняют движение и подчёркивают всё лишнее.

  • Оверсайз футболка или тесная рубашка идут далеко не всем. В первом случае фигура "расплывается", во втором — становится тесно и неестественно.

Модные, но спорные тренды

  • Платья в мелкий цветочек и микро-платья смотрятся эффектно на подиуме, но редко уместны в реальности.

  • Штаны-султанки сложно стилизовать — они добавляют объёма и выглядят экстравагантно даже в простом образе.

  • Вязаная шляпа в стиле хенд-мейд уместна только на пляже — в городских образах выглядит чужеродно.

  • Облегающие брюки в полоску красиво смотрятся только на идеальных ногах — в остальных случаях подчеркивают то, что лучше бы скрыть.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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