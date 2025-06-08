Эти летние вещи портят фигуру — лучше держаться от них подальше

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — пора, когда хочется выглядеть легко и стильно. Но за модной свободой часто скрываются вещи, которые безжалостно искажают пропорции, подчёркивают лишнее и делают образ неуклюжим. Вот 15 летних вещей, которые могут испортить даже продуманный лук.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в джинсовой юбке

Объём против изящества

Капри зрительно укорачивают ноги и утяжеляют верх, особенно на фигурах с широкими плечами. Часто они из трикотажа, который безжалостен к любым недостаткам ног.

Кюлоты и прямая юбка до колена ломают пропорции, особенно у миниатюрных женщин, и визуально "режут" ноги.

Массивный шоппер хорош на подиуме, но в реальной жизни делает силуэт приземистым, особенно если рост до 165 см.

Обувь — предатель пропорций

Сандалии с широким ремешком на щиколотке зрительно "перерезают" ногу, укорачивая её.

Слипоны с перфорацией морально устарели, а кеды на сплошной подошве добавляют тяжести и мешают походке.

Комфорт с подвохом

Облегающие джинсовые шорты выглядят эффектно лишь на фото, в жизни же душны, стесняют движение и подчёркивают всё лишнее.

Оверсайз футболка или тесная рубашка идут далеко не всем. В первом случае фигура "расплывается", во втором — становится тесно и неестественно.

Модные, но спорные тренды

Платья в мелкий цветочек и микро-платья смотрятся эффектно на подиуме, но редко уместны в реальности.

Штаны-султанки сложно стилизовать — они добавляют объёма и выглядят экстравагантно даже в простом образе.

Вязаная шляпа в стиле хенд-мейд уместна только на пляже — в городских образах выглядит чужеродно.

Облегающие брюки в полоску красиво смотрятся только на идеальных ногах — в остальных случаях подчеркивают то, что лучше бы скрыть.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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