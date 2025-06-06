Седые волосы исчезают тихо: три ингредиента, один ритуал

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если надоели магазинные краски, сушащие волосы и оставляющие их тусклыми, попробуйте домашнее средство на натуральной основе. Оно не только освежит цвет, но и подарит волосам уход.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с седыми волосами

Важно знать: эффект от натуральных красок более мягкий. Возможно, придётся повторить процедуру несколько раз, прежде чем вы добьётесь нужного оттенка.

Что вам понадобится:

1 свежий корень имбиря

1 ст. л. оливкового масла первого отжима

1 стакан воды

Очистите и натрите имбирь на тёрке, залейте водой и варите на медленном огне до закипания. Дайте немного остыть, процедите, добавьте масло и хорошо перемешайте. Получившийся состав перелейте в баночку с крышкой.

Как наносить натуральную краску:

Разделите волосы на пряди, чтобы краска легла равномерно.

Наносите смесь руками или с помощью пульверизатора.

Втирайте средство в кожу головы и распределяйте по всей длине.

Подержите 30 минут и смойте тёплой водой.

Для стойкого эффекта повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю.

Немного теории: откуда берётся седина

Волосы теряют пигмент из-за снижения выработки меланина — того самого вещества, которое даёт цвет. Чем меньше меланина — тем светлее и, в конечном счёте, белее становятся волосы. Это естественный процесс, но его можно замедлить — мягко и бережно.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



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