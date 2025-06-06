Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощай, духота: 5 трюков для охлаждения дома без кондиционера
Сухо, темно, сыро? Эти овощи будто специально созданы для огородов-неудачников
Растение, о котором вы никогда не слышали, может делать то, что учёные считали невозможным
Пингвины тоже разводятся — и причина совсем не в любви
Устрицы станут местными: уникальный проект Севастополя
Будто свинюшек кормят: россиянка рассказала о шокирующем питании в кубинском отеле
Топ-7 автомобилей СССР, которые до сих пор вызывают ностальгию и удивляют надёжностью
Почему киты не могут жить под водой постоянно — разгадка в каждом выдохе
Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя

Маникюр, который можно перепутать с десертом: тренд, от которого хочется лизнуть палец

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Кто сказал, что лето не может начаться с маникюра, от которого хочется лизнуть палец? Самый аппетитный тренд сезона уже здесь — ногти, вдохновлённые сливочным мороженым и фруктовыми сорбетами. Причём не просто вдохновлённые, а практически съедобные на вид.

Маникюр на женских руках
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маникюр на женских руках

Эффект охлаждения с первых секунд — так можно описать новый тренд, набирающий популярность в соцсетях. Он пришёл из Instagram, где Хейли Бибер показала свои ногти с блеском, напоминающим тающий лёд. Тренд подхватили моментально. И теперь весь интернет твердит об одном — пора делать маникюр-мороженое.

Ногти, от которых текут слюнки

Дизайн вдохновлён классическим десертом — шариковым и рулет-мороженым. Главное — гладкий, глянцевый финиш, как будто пальцы покрыты глазурью. Такой маникюр может показаться простым, но в нём скрыто больше вкуса, чем кажется на первый взгляд.

Омбре — основа тренда. Переходы цвета напоминают плавное растекание пломбира по вафле. Популярны кремово-розовые, персиковые и бежевые оттенки, но ничто не мешает вам поэкспериментировать: от ванильно-жёлтого до шоколадного, от клубничного до черничного. Главное — чтобы цвета не спорили друг с другом, а мягко перетекали один в другой.

Меняйте вкус — каждую неделю

Хорошая новость: можно выбирать новый "вкус" хоть каждый визит к мастеру. Сорбеты? Пломбир? Бананово-клубничное мороженое? Всё зависит от настроения. Маникюр теперь — это не просто уход, это часть лета.

А благодаря глянцевой текстуре и аккуратному нанесению, ногти выглядят не только стильно, но и дорого. Особенно, если добавить лёгкий блеск — эффект "лёд на ногтях" будет идеальным акцентом в жаркий день.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент
Авто
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент Аудио 
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Авто
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025 Аудио 
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Авто
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться Аудио 
Популярное
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня

Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.

Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Последние материалы
Пингвины тоже разводятся — и причина совсем не в любви
Устрицы станут местными: уникальный проект Севастополя
Будто свинюшек кормят: россиянка рассказала о шокирующем питании в кубинском отеле
Топ-7 автомобилей СССР, которые до сих пор вызывают ностальгию и удивляют надёжностью
Почему киты не могут жить под водой постоянно — разгадка в каждом выдохе
Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя
Опасный запах в салоне: как вовремя заметить утечку важной жидкости
Собчак высказалась о конфликте Илона Маска с Дональдом Трампом
1-минутный тест на хват, который покажет ваш реальный уровень физической подготовки
Мексика в бокале: один глоток — и вас уносит в горячую лаунж-вечеринку на побережье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.