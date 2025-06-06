Маникюр, который можно перепутать с десертом: тренд, от которого хочется лизнуть палец

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кто сказал, что лето не может начаться с маникюра, от которого хочется лизнуть палец? Самый аппетитный тренд сезона уже здесь — ногти, вдохновлённые сливочным мороженым и фруктовыми сорбетами. Причём не просто вдохновлённые, а практически съедобные на вид.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маникюр на женских руках

Эффект охлаждения с первых секунд — так можно описать новый тренд, набирающий популярность в соцсетях. Он пришёл из Instagram, где Хейли Бибер показала свои ногти с блеском, напоминающим тающий лёд. Тренд подхватили моментально. И теперь весь интернет твердит об одном — пора делать маникюр-мороженое.

Ногти, от которых текут слюнки

Дизайн вдохновлён классическим десертом — шариковым и рулет-мороженым. Главное — гладкий, глянцевый финиш, как будто пальцы покрыты глазурью. Такой маникюр может показаться простым, но в нём скрыто больше вкуса, чем кажется на первый взгляд.

Омбре — основа тренда. Переходы цвета напоминают плавное растекание пломбира по вафле. Популярны кремово-розовые, персиковые и бежевые оттенки, но ничто не мешает вам поэкспериментировать: от ванильно-жёлтого до шоколадного, от клубничного до черничного. Главное — чтобы цвета не спорили друг с другом, а мягко перетекали один в другой.

Меняйте вкус — каждую неделю

Хорошая новость: можно выбирать новый "вкус" хоть каждый визит к мастеру. Сорбеты? Пломбир? Бананово-клубничное мороженое? Всё зависит от настроения. Маникюр теперь — это не просто уход, это часть лета.

А благодаря глянцевой текстуре и аккуратному нанесению, ногти выглядят не только стильно, но и дорого. Особенно, если добавить лёгкий блеск — эффект "лёд на ногтях" будет идеальным акцентом в жаркий день.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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