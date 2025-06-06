Потрёпанная кожа воскреснет, если смешать эти два простых продукта

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Да, если десерт — из свежей клубники и йогурта. Эта вкусная ягода в разгар сезона — не только для пирогов и смузи. Из неё получается освежающая маска для лица, которую легко сделать дома всего за пару минут. И да, она такая натуральная, что вы можете её… съесть.

Фото: freepik by stockking клубника

Чем полезна клубника для кожи

Витамин С, антиоксиданты и природная салициловая кислота — всё это в одной маленькой ягодке. Клубника не только отшелушивает кожу, удаляя мёртвые клетки, но и помогает осветлить пигментацию и уменьшить воспаления. А в сочетании с нежным белым йогуртом получается настоящий спасательный круг для уставшей кожи.

Йогурт, благодаря молочной кислоте, успокаивает и увлажняет, а значит, отлично подходит даже после солнца или при раздражении.

Как сделать маску из клубники и йогурта

Вам понадобится:

1/4 стакана свежей клубники

1/4 стакана натурального белого йогурта

Сначала доведите продукты до комнатной температуры. Затем взбейте в блендере или просто разомните ягоды вилкой и перемешайте с йогуртом. Полученную массу нанесите на очищенное лицо, оставьте на 10-15 минут и смойте прохладной водой. Не забудьте нанести увлажняющий крем после процедуры.

Важный момент

Если у вас чувствительная кожа или кожные заболевания вроде псориаза, перед использованием маски лучше проконсультироваться с дерматологом.

Эта клубничная маска — простой способ побаловать себя и кожу в жаркий день. И пусть на кухне будет не только вкусно, но и красиво.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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