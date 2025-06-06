Потрёпанная кожа воскреснет, если смешать эти два простых продукта

Да, если десерт — из свежей клубники и йогурта. Эта вкусная ягода в разгар сезона — не только для пирогов и смузи. Из неё получается освежающая маска для лица, которую легко сделать дома всего за пару минут. И да, она такая натуральная, что вы можете её… съесть.
Витамин С, антиоксиданты и природная салициловая кислота — всё это в одной маленькой ягодке. Клубника не только отшелушивает кожу, удаляя мёртвые клетки, но и помогает осветлить пигментацию и уменьшить воспаления. А в сочетании с нежным белым йогуртом получается настоящий спасательный круг для уставшей кожи.
Йогурт, благодаря молочной кислоте, успокаивает и увлажняет, а значит, отлично подходит даже после солнца или при раздражении.
Вам понадобится:
Сначала доведите продукты до комнатной температуры. Затем взбейте в блендере или просто разомните ягоды вилкой и перемешайте с йогуртом. Полученную массу нанесите на очищенное лицо, оставьте на 10-15 минут и смойте прохладной водой. Не забудьте нанести увлажняющий крем после процедуры.
Если у вас чувствительная кожа или кожные заболевания вроде псориаза, перед использованием маски лучше проконсультироваться с дерматологом.
Эта клубничная маска — простой способ побаловать себя и кожу в жаркий день. И пусть на кухне будет не только вкусно, но и красиво.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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