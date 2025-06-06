Секрет бьюти-ленивых: когда красота требует меньше усилий, чем чай

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Лето — это не только жара, море и платья, но и желание свести макияж к минимуму. Когда кожа буквально "плавится" от жары, никто не хочет носить на лице слои косметики. Но есть одно средство, которое идеально справляется сразу с несколькими задачами и при этом поместится даже в карман. Речь — о тинте для губ.

Косметика
Фото: commons.wikimedia.org by Magrealthkoo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Косметика

Что такое тинт и почему он незаменим

Тинт — это лёгкий, стойкий и универсальный продукт, который создаёт эффект "своих, но лучше" губ. Его текстура легче помады и куда более устойчива, чем блеск. Главное преимущество — он не течёт, не "тает" под солнцем и не требует постоянных подправок.

Один продукт — три зоны

Многие бренды рекомендуют использовать тинт не только по прямому назначению. Вот как можно выжать из него максимум:

1. Губы

Нанесите тонкий слой для свежего, полупрозрачного эффекта. Хотите выразительности — добавьте второй. А ещё тинт можно использовать как подводку: обведите контур губ, оставьте на 10 минут, удалите — и получите чёткий, аккуратный контур.

2. Щёки

Капелька на "яблочки" лица — и у вас натуральный румянец, будто вы только что вернулись с прогулки на свежем воздухе. Главное — растушевать пальцами, пока тинт не застыл.

3. Веки

Да-да, тот же тинт можно нанести и на глаза. Получится лёгкий монохромный образ в мягких, естественных тонах — отличное решение для дневного макияжа без усилий.

Бьюти-хак

Смешайте тинт с каплей бальзама — и получите кремовые румяна с влажным финишем. Идеально для тех, кто хочет сиять, но не блестеть.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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