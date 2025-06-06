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Еда как замена любви: привычка, которая знает, когда тебе одиноко

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Сцена из "Дневника Бриджит Джонс", где главная героиня после ссоры с любимым укутывается в плед, включает телевизор и методично уничтожает лоток мороженого — знакома почти каждому. Но за этим киномоментом кроется реальность: еда становится способом справиться с грустью, тревогой и одиночеством.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

Откуда растут корни

Эмоциональное переедание возникает из-за двух типов причин: психологических и физиологических.

Скука, стресс, одиночество, раздражение — если мы не умеем распознавать свои чувства, еда становится единственным "утешителем". У многих это связано с детскими установками: "Не плачь — вот тебе конфетка". Со временем в мозгу формируется устойчивая связка: плохо → съел сладкое → стало легче.

Что происходит в организме

Когда нам грустно или тревожно, чаще всего тянет на сладкое, жирное, солёное. Такая еда даёт не только удовольствие, но и запуск химических реакций в организме. Например, сахар провоцирует выброс дофамина — гормона удовольствия. Мы ощущаем кратковременное облегчение, и мозг "запоминает" эту схему.

"Мне было плохо — я съел шоколад — мне стало хорошо".

Повторив это несколько раз, человек закрепляет привычку "заедать" эмоции. Это уже не голод, а реакция на внутреннее напряжение.

Как разорвать круг

Даже зная, сколько и когда есть, мы срываемся, если не умеем справляться с эмоциями. Но есть техники, которые могут помочь:

Осознанность: прежде чем потянуться к еде, задайте себе вопрос:

"Я действительно голоден или просто устал/расстроен?"

  • Ведение дневника: записывайте, какие эмоции вы испытываете и как реагируете.
  • Замена: вместо еды — прогулка, вода, дыхательные практики.

Эти простые шаги помогают выйти из сценария "еда = утешение" и формировать новые, здоровые реакции на стресс.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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