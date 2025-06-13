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Минеральный или химический SPF: какой крем подарит вашей коже идеальную защиту

4:18
Моя семья » Красота и стиль

С приходом теплых дней мы все чаще обращаем внимание на средства для защиты от солнца. Однако при выборе подходящего SPF немало людей сталкиваются с вопросом: какой же крем лучше — минеральный или химический? Давайте разберемся, в чем их различия и какой из них идеально подойдет именно вам.

Девушка наносит крем
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка наносит крем

Как работает SPF

Солнце излучает два типа ультрафиолетовых лучей, каждый из которых оказывает разное воздействие на кожу. UVB-лучи — это те самые, которые вызывают ожоги и повреждают клетки на поверхности кожи. UVA-лучи проникают глубже и становятся причиной фотостарения, утраты упругости и даже могут способствовать развитию рака кожи. Обратите внимание на пометку broad spectrum на упаковке — это означает, что средство защищает и от тех, и от других лучей.

Минеральный SPF: защита без компромиссов

Минеральные солнцезащитные кремы, также известные как физические, создают на поверхности кожи защитный барьер, который отражает ультрафиолетовые лучи. Основные компоненты таких средств — оксид цинка и диоксид титана. Именно они делают кремы слегка белесыми, и это совершенно нормально.

Что важно знать

  • Они начинают действовать сразу после нанесения.
  • Не проникают в кожу, а остаются на ее поверхности.
  • Реже вызывают аллергии и раздражения.
  • Отлично подходят для чувствительной кожи, для детей и беременных.

Минеральные кремы могут оставлять белый след, особенно на темной коже. Однако новые формулы сделали их текстуру легче и почти невидимой на коже.

Химический SPF: защита с глубоким проникновением

Химические солнцезащитные фильтры действуют по-другому — они поглощают ультрафиолет и превращают его в тепло. Эти средства проникают немного глубже, в роговой слой кожи, что делает их защиту более продолжительной.

Что стоит знать

  • Наносить химический SPF нужно за 15-20 минут до выхода на солнце.
  • Они не оставляют белого налета, быстро впитываются и дают легкое покрытие.
  • Подходят для жирной и комбинированной кожи, особенно если текстура гелевая или флюидная.

Однако химические фильтры могут раздражать чувствительную кожу, вызывать слезоточивость при попадании в глаза и даже привести к гормональным сбоям при длительном использовании. Кроме того, некоторые компоненты химических фильтров (например, оксибензон и октиноксат) запрещены в некоторых странах, так как они вредят морской экосистеме.

Как правильно использовать SPF

Для достижения максимальной эффективности наносить средство нужно за 15-30 минут до выхода на улицу. Используйте достаточно крема — около одной чайной ложки на лицо и шею. Чтобы поддерживать защиту, обновляйте SPF каждые 2 часа, особенно если купались или использовали полотенце. Не забывайте о защите губ, ушей и шеи!

Какой SPF подойдет вам

  • Чувствительная кожа, склонная к аллергиям или дерматиту: выбирайте минеральный SPF без ароматизаторов и спиртов.
  • Жирная и комбинированная кожа - выбирайте химический SPF в виде геля или легкого флюида.
  • Сухая кожа: выбирайте минеральный SPF с увлажняющими компонентами (например, с гиалуроновой кислотой).
  • Нормальная кожа: подойдет любой SPF, главное — регулярное использование.

Подходящий SPF для вашей кожи: выбирайте с умом

Выбор между минеральным и химическим SPF зависит от типа вашей кожи и предпочтений в текстурах. Важно помнить, что обе формулы обеспечивают необходимую защиту от солнечных лучей, но важно подобрать средство, которое не только будет эффективно защищать, но и комфортно ощущаться на коже. Не забывайте обновлять защиту каждые 2 часа и учитывайте особенности вашей кожи при выборе подходящего SPF. С правильным выбором солнце уже не будет угрозой для вашей кожи!

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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