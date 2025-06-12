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От бритья до лазера: 5 способов справиться с нежелательной растительностью на лице

3:19
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Проблема лишних волос на лице беспокоит многих женщин, и причин для этого может быть множество. Это не всегда только косметический дефект, иногда это связано с нарушениями в организме. Как разобраться в причинах и выбрать подходящий способ избавления от лишней растительности, рассказывает дерматовенеролог Мария Валуева.

Бритва
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бритва

Почему волосы растут на лице

Нежелательные волосы на лице — это не всегда просто проблема эстетического характера. Причины могут крыться в более серьезных вопросах здоровья.

Генетика и происхождение

  • Женщины с восточным или средиземноморским происхождением подвержены гирсутизму — повышенной чувствительности волосяных фолликулов к андрогенам. Это приводит к появлению волос на подбородке и даже на груди.

Гормональные изменения

  • Одной из самых частых причин является дисбаланс гормонов, как, например, при синдроме поликистозных яичников. Это состояние вызывает не только рост лишних волос, но и другие проблемы, такие как акне и нерегулярные менструации. У женщин после 45 лет в период пременопаузы также возможен рост волос на подбородке из-за снижения уровня эстрогенов.

Медикаменты и физиологические изменения

  • Некоторые препараты, например, анаболические стероиды, могут временно ускорить рост волос. Беременность также может быть фактором, но после родов ситуация нормализуется.

Как избавиться от волос на лице

Есть несколько методов, подходящих для домашнего и профессионального использования.

Бритье

  • Простой и быстрый способ, но эффект длится всего пару дней. Также могут возникнуть раздражения и врастание волос. Не забудьте использовать качественные бритвы и увлажняющие средства после процедуры.

Выщипывание

  • Этот способ эффективен на две-три недели, но может быть болезненным, особенно в области верхней губы. Стоит быть осторожной с воспалениями и врастанием волос.

Кремы для депиляции

  • Удобный метод, но важно помнить, что кремы могут вызвать аллергическую реакцию. Эффект кратковременен, поэтому перед применением необходимо протестировать средство на маленьком участке кожи.

Электроэпиляция

  • Технология разрушает волосяные луковицы, что дает долговременный эффект. Процедура требует нескольких сеансов и может быть болезненной, а также довольно дорогой.

Лазерная и фотоэпиляция

  • Эти методы воздействуют на фолликулы с помощью света, но лазерная эпиляция считается более эффективной. Несмотря на высокую стоимость и количество сеансов, результат оправдывает затраты.

Когда необходимо обратиться к врачу

Если лишний рост волос вызван гормональными нарушениями, важно проконсультироваться с врачом перед проведением процедур. Для временного решения подойдут бритье или кремы, а вот для стойкого эффекта лучше выбрать лазерную эпиляцию.

Заключение

Выбор метода зависит от ваших предпочтений, бюджета и времени. Главное — выбрать безопасное решение, которое принесет вам комфорт и уверенность.

Уточнения

Косметология — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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