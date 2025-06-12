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Прическа за 5 минут: 5 способов использовать крабик для модного летнего образа

2:50
Моя семья » Красота и стиль

В жаркую погоду распущенные волосы часто становятся не только неудобными, но и жаркими. В такой ситуации на помощь приходит крабик, который за несколько минут помогает создать стильные и комфортные прически. Мы собрали 5 модных вариантов укладок с крабиками, которые станут ярким акцентом любого летнего образа.

Прическа с крабиком на коротких волосах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Прическа с крабиком на коротких волосах

Пучок с крабиком

  • Этот стиль — отличный выбор как для повседневного, так и для вечернего наряда. Для создания прически просто закрутите волосы в расслабленный пучок и зафиксируйте крабиком вместо резинки. Идеально подойдут аксессуары с морскими принтами или пастельными оттенками, чтобы добавить легкости и свежести образу.

Мальвинка с крабиком

  • Прическа "мальвинка" идеально решает проблему с передними прядями, которые часто мешают и липнут к лицу. Для ее создания заколите верхнюю часть волос крабиком, оставив остальную часть распущенной. Это выглядит стильно и удобно, особенно если выбрать аксессуар контрастного цвета для яркого акцента.

Хвост с крабиком

  • Если вы хотите быстро и стильно собрать волосы, хвост с крабиком — отличный вариант. Сначала соберите волосы в низкий хвост, затем скрутите его в жгут и зафиксируйте крабиком. Этот образ идеально подходит для повседневных нарядов и можно дополнить легкими волнами или кудрями на концах.

Французский твист с крабиком

  • Французский твист — это идеальная прическа для любителей стиля "old money". Для этого стиля волосы слегка пушистые у корней, что придает укладке легкость и утонченность. Твист нужно туго закрутить, чтобы он держался, а на макушке можно оставить немного объема. С крабиком такой твист будет держаться уверенно, создавая строгость и элегантность в вашем образе.

Собранные волосы двумя крабиками

  • Эта прическа подарит вам атмосферу отпуска, даже если вы находитесь в центре города. Закрутите волосы в жгут, затем зафиксируйте одну половину крабиком наверху, а вторую — опустите вниз и тоже зафиксируйте крабиком. Это создаст стильный и расслабленный вид, который идеально подойдет для жарких летних дней.

Заключение: выбирайте стиль с комфортом

Летние прически с крабиками — это не только модный тренд, но и практичное решение для жаркой погоды. Эти укладки помогут сохранить комфорт и стиль, а также легко впишутся в любые повседневные и вечерние образы. С крабиком можно экспериментировать, создавая разнообразные прически, которые подчеркнут вашу индивидуальность и идеально подойдут к любому летнему наряду.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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