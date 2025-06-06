Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лето в ложке: клубничное мороженое без сахара – об этом рецепте почему-то молчат диетологи
 Супы мира: согрейся по-итальянски, по-восточному и по-славянски
Экологический сбор взлетает: какие товары подорожают в 4-5 раз
Кризис среднего возраста: Арнольд Шварценеггер обзавёлся домашним зоопарком
Заветные кубики пресса гарантированы: 3 упражнения для корпуса, которые рекомендуют тренеры
Красивые, но коварные: что скрывают привычные растения на подоконнике
Чем покрасить фасад дачного дома, чтобы не перекрашивать каждые два года
Питомец в машине: одна летняя ошибка, которая стоит жизни
Импортозамещение в действии: что скрывает новый российский аналог Flightradar24

Секрет в семечках: что ест человек, у которого не седеют виски

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Ранняя седина — это не приговор. Да, с возрастом пигмент меланин, отвечающий за цвет волос, вырабатывается хуже. Но есть способы замедлить этот процесс — и начинаются они с тарелки.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Железо — один из ключевых элементов, участвующих в синтезе меланина. Его дефицит может обернуться преждевременным поседением. Добавьте в рацион бобовые: 100-150 граммов четыре раза в неделю. Только если у вас нет на них аллергии.

  • Медь — ещё один незаменимый компонент. Она помогает вырабатывать меланин и содержится в семенах — тыквенных и подсолнечных. Достаточно горсти (25-30 г) в день.
  • Цинк — снова бобовые! Этот минерал не только укрепляет иммунитет, но и тормозит поседение. Кстати, вместе с ним стоит следить за уровнем витамина B12 — он содержится в говядине и печени. Порция до 200 г дважды в неделю — хороший ориентир.
  • Витамин D тоже играет свою роль. Его недостаток разрушает пигмент, что в итоге и вызывает седину. Решение? Лосось и скумбрия — по 200 г два-три раза в неделю.

Но питание — не единственный фактор.

Стресс — враг номер один. При высоком уровне кортизола нарушается питание волосяных фолликулов, и волосы начинают терять цвет.

Также седина может быть наследственной. И тут уже питание — способ затормозить, но не отменить процесс.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Авто
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться Аудио 
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Садоводство, цветоводство
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней Аудио 
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Недвижимость
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома Аудио 
Популярное
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.

ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Последние материалы
Лето в ложке: клубничное мороженое без сахара – об этом рецепте почему-то молчат диетологи
 Супы мира: согрейся по-итальянски, по-восточному и по-славянски
Экологический сбор взлетает: какие товары подорожают в 4-5 раз
Кризис среднего возраста: Арнольд Шварценеггер обзавёлся домашним зоопарком
Заветные кубики пресса гарантированы: 3 упражнения для корпуса, которые рекомендуют тренеры
Красивые, но коварные: что скрывают привычные растения на подоконнике
Чем покрасить фасад дачного дома, чтобы не перекрашивать каждые два года
Питомец в машине: одна летняя ошибка, которая стоит жизни
Импортозамещение в действии: что скрывает новый российский аналог Flightradar24
Волшебство на грядке: как ухаживать за горохом в июне для настоящего овощного чуда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.