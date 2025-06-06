Секрет в семечках: что ест человек, у которого не седеют виски

Ранняя седина — это не приговор. Да, с возрастом пигмент меланин, отвечающий за цвет волос, вырабатывается хуже. Но есть способы замедлить этот процесс — и начинаются они с тарелки.
Железо — один из ключевых элементов, участвующих в синтезе меланина. Его дефицит может обернуться преждевременным поседением. Добавьте в рацион бобовые: 100-150 граммов четыре раза в неделю. Только если у вас нет на них аллергии.
Но питание — не единственный фактор.
Стресс — враг номер один. При высоком уровне кортизола нарушается питание волосяных фолликулов, и волосы начинают терять цвет.
Также седина может быть наследственной. И тут уже питание — способ затормозить, но не отменить процесс.
Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
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