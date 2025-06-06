Секрет в семечках: что ест человек, у которого не седеют виски

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ранняя седина — это не приговор. Да, с возрастом пигмент меланин, отвечающий за цвет волос, вырабатывается хуже. Но есть способы замедлить этот процесс — и начинаются они с тарелки.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с седыми волосами

Железо — один из ключевых элементов, участвующих в синтезе меланина. Его дефицит может обернуться преждевременным поседением. Добавьте в рацион бобовые: 100-150 граммов четыре раза в неделю. Только если у вас нет на них аллергии.

Медь — ещё один незаменимый компонент. Она помогает вырабатывать меланин и содержится в семенах — тыквенных и подсолнечных. Достаточно горсти (25-30 г) в день.

Цинк — снова бобовые! Этот минерал не только укрепляет иммунитет, но и тормозит поседение. Кстати, вместе с ним стоит следить за уровнем витамина B12 — он содержится в говядине и печени. Порция до 200 г дважды в неделю — хороший ориентир.

Витамин D тоже играет свою роль. Его недостаток разрушает пигмент, что в итоге и вызывает седину. Решение? Лосось и скумбрия — по 200 г два-три раза в неделю.

Но питание — не единственный фактор.

Стресс — враг номер один. При высоком уровне кортизола нарушается питание волосяных фолликулов, и волосы начинают терять цвет.

Также седина может быть наследственной. И тут уже питание — способ затормозить, но не отменить процесс.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



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