Кожа как пергамент: что творится с руками, пока ты не смотришь

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сухая, потрескавшаяся кожа на руках — не только зимняя проблема. Летом её сушат солнце и вода, зимой — ветер и мороз. Добавьте к этому бытовую химию и частое мытьё рук — и вот уже нужна экстренная помощь.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маникюр на женских руках

Почему кожа рук страдает

Кожа рук тонкая и почти не содержит сальных желез. Поэтому любой внешний фактор — будь то холод, мыло или жёсткая вода — моментально вызывает сухость. Особенно страдают те, у кого чувствительная кожа: появляются трещины, раздражение, покраснения.

Как выбрать хороший крем

Чтобы по-настоящему защитить кожу, крем должен не просто "пахнуть приятно" — важны другие свойства:

Питание и восстановление — ищите кремы с маслами, глицерином, пантенолом или керамидами;

Защита от внешней среды — средство должно создавать барьер, особенно зимой;

Быстрое впитывание — чтобы не оставалось жирных следов на всём подряд;

Нейтральный состав — особенно если кожа склонна к аллергии.

Тяжёлые текстуры подходят на ночь или в экстренных случаях. Для дня лучше выбирать лёгкие, но эффективные формулы.

Уход с умом

Если кожа уже повреждена, важно действовать мягко:

Не трите сильно полотенцем — промокайте;

Мойте руки в тёплой, не горячей воде;

Используйте мягкие моющие средства;

После каждого контакта с водой наносите крем.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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