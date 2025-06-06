Кожа как пергамент: что творится с руками, пока ты не смотришь

Сухая, потрескавшаяся кожа на руках — не только зимняя проблема. Летом её сушат солнце и вода, зимой — ветер и мороз. Добавьте к этому бытовую химию и частое мытьё рук — и вот уже нужна экстренная помощь.
Кожа рук тонкая и почти не содержит сальных желез. Поэтому любой внешний фактор — будь то холод, мыло или жёсткая вода — моментально вызывает сухость. Особенно страдают те, у кого чувствительная кожа: появляются трещины, раздражение, покраснения.
Чтобы по-настоящему защитить кожу, крем должен не просто "пахнуть приятно" — важны другие свойства:
Тяжёлые текстуры подходят на ночь или в экстренных случаях. Для дня лучше выбирать лёгкие, но эффективные формулы.
Если кожа уже повреждена, важно действовать мягко:
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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