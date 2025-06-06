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Кожа как пергамент: что творится с руками, пока ты не смотришь

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Сухая, потрескавшаяся кожа на руках — не только зимняя проблема. Летом её сушат солнце и вода, зимой — ветер и мороз. Добавьте к этому бытовую химию и частое мытьё рук — и вот уже нужна экстренная помощь.

Маникюр на женских руках
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маникюр на женских руках

Почему кожа рук страдает

Кожа рук тонкая и почти не содержит сальных желез. Поэтому любой внешний фактор — будь то холод, мыло или жёсткая вода — моментально вызывает сухость. Особенно страдают те, у кого чувствительная кожа: появляются трещины, раздражение, покраснения.

Как выбрать хороший крем

Чтобы по-настоящему защитить кожу, крем должен не просто "пахнуть приятно" — важны другие свойства:

  • Питание и восстановление — ищите кремы с маслами, глицерином, пантенолом или керамидами;
  • Защита от внешней среды — средство должно создавать барьер, особенно зимой;
  • Быстрое впитывание — чтобы не оставалось жирных следов на всём подряд;
  • Нейтральный состав — особенно если кожа склонна к аллергии.

Тяжёлые текстуры подходят на ночь или в экстренных случаях. Для дня лучше выбирать лёгкие, но эффективные формулы.

Уход с умом

Если кожа уже повреждена, важно действовать мягко:

  • Не трите сильно полотенцем — промокайте;
  • Мойте руки в тёплой, не горячей воде;
  • Используйте мягкие моющие средства;
  • После каждого контакта с водой наносите крем.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Кожа как пергамент: что творится с руками, пока ты не смотришь
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