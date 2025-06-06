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Мода без срока годности: вещи, которые останутся с тобой дольше отпуска

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Модные веяния могут меняться каждую неделю, но есть одно правило, которое работает всегда: белый цвет — вне времени. Он, как и чёрный, стал классикой, особенно в тёплое время года. Летом белый — не просто выбор, а способ подчеркнуть загар и добавить свежести образу.

Отпуск
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Отпуск

Белый total look

Наряд в белом с головы до ног — это и элегантность, и смелость. Особенно на фоне загорелой кожи. Если хотите эффект вау — выбирайте костюм или комбинацию из атласной юбки и лаконичного топа на бретелях. Такой образ легко дополнить светлыми аксессуарами или деталями из рафии, чтобы добавить лёгкую летнюю нотку в городской стиль.

Белая рубашка — нестареющая классика

Без неё невозможно представить базовый гардероб. Белая рубашка — универсальный солдат: подходит и к джинсам, и к бермудам, и к юбкам. Для максимального комфорта выбирайте свободный крой. Такая вещь не только прослужит годами, но и всегда будет выглядеть актуально — особенно, если обновить гардероб свежими моделями.

Купальники, которые играют в белое

Лето — это, конечно, про пляж и солнце, а значит — пора подумать о купальниках. Белые варианты — беспроигрышный способ добавить элегантности даже в самый расслабленный образ. А если выбрать модели в полный рост, то в них можно чувствовать себя уверенно с утра и до позднего вечера. Идеально сочетаются с золотыми украшениями и лёгкими пляжными аксессуарами.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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