Лоб стал выше? Волосы тоже могут сыграть в оптический обман

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С каждым годом отражение в зеркале может расстраивать: волосы у линии роста становятся всё менее заметными. Возникает логичный вопрос — как замаскировать редеющую линию, не прибегая к радикальным мерам?

Фото: Designed be Freepik by stockking is licensed under Public domian Женщина парикмахер

Что происходит с волосами с возрастом

Волосы, как и кожа, подвержены возрастным изменениям. Они теряют плотность, становятся более ломкими и тусклыми. На это влияет многое: гормональные колебания, стрессы, неправильный уход, возраст и даже жара от фена.

Особенно сильно истончение заметно в передней части головы — у лба. Именно там волосы становятся реже в первую очередь, и это сразу бросается в глаза. Меняется и форма лица — всё становится визуально вытянутым.

Как истончение влияет на самооценку

Редкие волосы — это не просто эстетика. Это ещё и психологический момент. Когда объём уходит, прическа перестаёт держать форму, а вы начинаете чувствовать себя неуверенно. И это чувство знакомо многим.

Но хорошая новость в том, что даже с редеющими волосами можно выглядеть прекрасно — достаточно знать маленький парикмахерский трюк.

Прическа, которая творит чудеса

Секрет — в проборе. Попробуйте сделать его не по центру, а немного сбоку. Это создаёт эффект лёгкой волны у корней и маскирует зону, где волосы особенно редкие.

Кроме того, смена стороны пробора сама по себе придаёт волосам дополнительный объём. Прядки, привыкшие ложиться в одну сторону, "взлетают", создавая эффект пышности. Это элементарный приём, но результат — ощутимый.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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