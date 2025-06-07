Даже не морщины: что добавляет женщине лишние 10 лет

Вы удивитесь, но возраст часто выдают вовсе не морщины и не носогубки. Есть куда более коварные мелочи, на которые большинство даже не обращают внимания. Как парикмахер с опытом, я не раз замечала, как именно они "старят" лицо. Рассказываю, что именно бросается в глаза в первую очередь.

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1. Непрокрашенная межресничка

Глаза накрашены, тушь есть, стрелка тоже — но между ресницами пусто. Этот "лысый" промежуток сразу бросается в глаза и делает взгляд усталым. А если ещё и нижняя подводка не растушёвана, эффект становится удручающим. Не хотите заморачиваться с межресничкой — просто обойдитесь тенями и тушью. Добавьте румян и блеска — и лицо уже свежее.

2. Стресс и хроническая усталость

Наращённые ресницы, косметика, уход — всё бессильно, если организм измотан. Недосып, переживания, нервная работа буквально отпечатываются на лице и волосах. Хотите выглядеть моложе — начните с восстановления внутреннего ресурса. Отдохнувшая женщина выглядит на 10 лет моложе даже без макияжа.

3. Замученные волосы

Тонкие, ломкие, с тусклыми концами и бесформенной укладкой — именно такие волосы делают лицо уставшим. А небрежная попытка их выпрямить при влажной погоде только усугубляет картину. Лучшее решение — мягкая укладка с диффузором, плотный увлажняющий тонер или гель-краска. Лёгкие завитки, блеск и живость — и сразу минус пять лет.

4. Уставшая походка

Некоторые женщины ходят "вперевалочку", будто всё болит. И не всегда причина в весе. Бывают и полные — с лёгкой походкой, и худые — с видом на все 80. Вопрос не в размере, а во внутреннем настрое. Энергия и уверенность читаются в каждом шаге. А если внутри всё "плохо-плохо", то и внешне не получится притвориться, что "всё хорошо".

5. Наращённые ресницы

Звучит странно, но да — объёмные ресницы подчёркивают все возрастные изменения вокруг глаз. Особенно если кожа век рыхлая, с пигментацией или розацеа. Без макияжа они выглядят инородно. Женщины надеются, что ресницы "перекроют" нависшее веко. Увы, чаще выходит наоборот.

6. Брови "маркером"

Тёмные, графичные, выведенные с ювелирной точностью брови могут добавить вам лет, особенно если они темнее корней волос. Натуральность — вот что освежает. Лично я часто окрашиваю брови щадящими средствами, а вот "сплошные кирпичи" на лице оставьте в прошлом. У кого нет бровей вовсе — не беда, но перебор в другую сторону может сыграть злую шутку.

Уточнения

Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.





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