7 ошибок в одежде, которые подчёркивают живот вместо маскировки

Многие женщины пытаются спрятать живот с помощью одежды — но делают это так, что эффект выходит прямо противоположный. Вот 7 частых промахов, которые лишь подчёркивают проблемную зону, а не маскируют её.
Низкая посадка трусиков или отсутствие утягивающего эффекта — и живот тут же "выпрыгивает" наружу. Лучше выбирать модели с высокой или средней посадкой, из плотной ткани, с лёгким корректирующим действием.
Джинсы с низкой талией "разрезают" фигуру и подчеркивают живот. Нужна посадка на естественной линии талии или выше. Даже для "яблока" важен правильный верх — открытый, диагональный или с вертикалью.
Оверсайз — это не всегда решение. Бесформенные ткани делают фигуру тяжёлой, стирают талию и грудь. Лучше — структурированные жакеты и блузы, которые мягко держат форму и создают силуэт.
Тонкие, "липкие" ткани вроде лёгкого трикотажа выдают каждый изгиб. Особенно без подкладки. А вот средней плотности ткань с подкладкой собирает силуэт и скрывает живот мягко и ненавязчиво.
Пояса, блестящие ткани, активный принт — всё это привлекает внимание. Лучше переместить акцент вверх: к лицу, на зону декольте, плеч или аксессуары.
Обтягивающий низ и объёмный верх создают эффект "шарика на ножках". Особенно при фигуре "яблоко". Лучше сгладить переходы — прямой крой, палаццо, блуза или жакет средней длины.
"Стягивающий" приём не сработает. Плотная посадка без воздуха лишь подчёркивает живот. Выбирайте одежду "чуть с воздухом" — так комфортнее и визуально стройнее.
Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.