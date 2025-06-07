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7 ошибок в одежде, которые подчёркивают живот вместо маскировки

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины пытаются спрятать живот с помощью одежды — но делают это так, что эффект выходит прямо противоположный. Вот 7 частых промахов, которые лишь подчёркивают проблемную зону, а не маскируют её.

Девушки в разной одежде
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушки в разной одежде

1. Неправильное нижнее бельё

Низкая посадка трусиков или отсутствие утягивающего эффекта — и живот тут же "выпрыгивает" наружу. Лучше выбирать модели с высокой или средней посадкой, из плотной ткани, с лёгким корректирующим действием.

2. Заниженная посадка брюк

Джинсы с низкой талией "разрезают" фигуру и подчеркивают живот. Нужна посадка на естественной линии талии или выше. Даже для "яблока" важен правильный верх — открытый, диагональный или с вертикалью.

3. Мешковатые вещи

Оверсайз — это не всегда решение. Бесформенные ткани делают фигуру тяжёлой, стирают талию и грудь. Лучше — структурированные жакеты и блузы, которые мягко держат форму и создают силуэт.

4. Слишком тонкий трикотаж

Тонкие, "липкие" ткани вроде лёгкого трикотажа выдают каждый изгиб. Особенно без подкладки. А вот средней плотности ткань с подкладкой собирает силуэт и скрывает живот мягко и ненавязчиво.

5. Яркие акценты в зоне живота

Пояса, блестящие ткани, активный принт — всё это привлекает внимание. Лучше переместить акцент вверх: к лицу, на зону декольте, плеч или аксессуары.

6. Сильный контраст между верхом и низом

Обтягивающий низ и объёмный верх создают эффект "шарика на ножках". Особенно при фигуре "яблоко". Лучше сгладить переходы — прямой крой, палаццо, блуза или жакет средней длины.

7. Всё в облипку

"Стягивающий" приём не сработает. Плотная посадка без воздуха лишь подчёркивает живот. Выбирайте одежду "чуть с воздухом" — так комфортнее и визуально стройнее.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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