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Эти цветовые ошибки делают даже дорогую одежду дешёвой

2:45
Моя семья » Красота и стиль

Даже дорогие вещи могут выглядеть "на троечку", если цветовые сочетания кричат друг на друга, а аксессуары скучны до зевоты. Стиль — это не только вкус, но и знание простых правил. Разбираем самые частые промахи, которые визуально удешевляют образ — и показываем, как их обойти.

Девушки в жёлтом, голубом и персиковом платьях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушки в жёлтом, голубом и персиковом платьях

1. Пастель + чёрный = мрачная сказка

Пастельные тона созданы для лёгкости, но чёрный рядом с ними выглядит как тень. Особенно страдают мятный, розовый, сиреневый — они тускнеют.

Замена: молочный, бежевый, карамельный. Идеально сочетаются с пастелью, создавая эффект дорогого люка.

2. "Светофор" в одном луке

Три ярких цвета — и вы уже не икона стиля, а участник карнавала. Чистые оттенки борются между собой, создавая хаос.

Решение: один яркий цвет + нейтральная база. Или сложные, пыльные оттенки вместо кислотных.

Лайфхак: яркий цвет у лица зрительно стройнит.

3. Аксессуары в тон — устаревшая песня

Сумка и туфли в цвет платья — это прошлый век. Современность любит неожиданные дуэты и контрасты.

Попробуйте: бирюзовая сумка к жёлтому платью, оранжевые перчатки к зелёному пальто. Или нейтральные аксессуары — беж, металл, серый.

4. Простые цвета — простой эффект

Чистые алый, васильковый и изумрудный быстро устаревают. А вот сложные "грязноватые" оттенки вроде баклажанного, хаки или пыльной розы выглядят благородно.

Ищите цвета с примесью серого, коричневого или синего. Они всегда выглядят "дороже".

5. Делить образ пополам

Когда верх и низ одинаково яркие, глаз теряется. Визуальный "разлад" делает образ неаккуратным.

Формула: 70% базового + 20% дополнительного + 10% акцента. Ищите баланс, стройте цветовую вертикаль, добавляйте аксессуары с умом.

Бонус: Как не ошибиться с цветами

  • Скачайте цветовой круг и играйте по схемам: аналоговой и контрастной.

  • Комбинируйте текстуры: шёлк + шерсть = глубина.

  • Учитывайте освещение и оттенок кожи.

  • Приложения вроде Adobe Color помогут не промахнуться.

  • Не бойтесь чёрного — просто добавьте света: помаду, воротник, украшения.

Главное правило: не цвет делает образ дешевым, а его подача. И даже в розовом комбинезоне можно блистать — если вы в нём уверены!

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

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