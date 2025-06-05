Незаметная магия: смесь, которую мы выбрасываем, спасает розы от вымирания

Не торопитесь в садовый центр за очередной банкой удобрения — всё, что нужно для пышного цветения роз, уже лежит у вас на кухне. Да-да, те самые остатки, что обычно летят в мусор, могут стать настоящим эликсиром для ваших цветов.
Что понадобится:
Измельчите скорлупу, нарежьте кожуру, добавьте кофейную гущу и залейте всё тёплой водой. Дайте настояться сутки, процедите — и ваше удобрение готово.
Как это работает:
И да, это удобрение действительно работает лучше, чем многие химические препараты. Вы не только экономите, но и заботитесь об экологии.
Когда подкармливать:
Зимой — никаких подкормок, розы отдыхают.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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