Незаметная магия: смесь, которую мы выбрасываем, спасает розы от вымирания

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1:33
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Не торопитесь в садовый центр за очередной банкой удобрения — всё, что нужно для пышного цветения роз, уже лежит у вас на кухне. Да-да, те самые остатки, что обычно летят в мусор, могут стать настоящим эликсиром для ваших цветов.

Розы
Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Розы

Что понадобится:

  • 8 яичных скорлупок
  • 0,5 чашки кофейной гущи
  • 2 банановые кожуры
  • 500 мл воды

Измельчите скорлупу, нарежьте кожуру, добавьте кофейную гущу и залейте всё тёплой водой. Дайте настояться сутки, процедите — и ваше удобрение готово.

Как это работает:

  • Кофейная гуща — источник азота, помогает активному росту зелени и слегка подкисляет почву, что розам очень нравится.
  • Банановая кожура — источник калия, который отвечает за обильное цветение, укрепляет корни и делает бутоны крепче.
  • Скорлупа снабжает растения кальцием, необходимым для общего здоровья и устойчивости к болезням.

И да, это удобрение действительно работает лучше, чем многие химические препараты. Вы не только экономите, но и заботитесь об экологии.

Когда подкармливать:

  • Весна: дайте азот — для роста листьев и побегов.
  • Перед цветением: сделайте упор на калий и фосфор — для пышных бутонов.
  • Лето: комплексная поддержка микроэлементами.
  • За 6 недель до заморозков: финальный этап с минимумом азота.

Зимой — никаких подкормок, розы отдыхают.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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