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Эффект загара за минуту: макияж, который работает быстрее отпуска

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это не только сезон солнца, но и идеальное время для свежего, сияющего макияжа. А бронзер — тот самый волшебный штрих, который может преобразить лицо, добавить объема и легкий эффект загара, даже если отпуск пока только в мечтах.

Макияж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макияж

Но есть нюанс: неверно подобранный бронзер способен всё испортить — сделать лицо серым, уставшим или просто "нагруженным". Чтобы избежать этого, важно знать не только свой тон кожи, но и её подтон.

Как определить свой тип кожи и выбрать бронзер

  • Светлая кожа
    Такая кожа быстро обгорает на солнце, часто имеет фарфоровый оттенок с розовым тоном. Вам подойдут бронзеры с холодным или нейтральным подтоном — они освежают, не перегружают лицо и сохраняют легкость образа.
  • Средний тон
    Обычно слегка загорелая, тёплая или "пшеничная". Для неё идеально подходят золотисто-бронзовые средства с мягким сиянием. Они усиливают естественный цвет и придают коже теплое свечение.
  • Пшеничная кожа
    Лёгкий желтоватый или оливковый оттенок. Здесь на сцену выходят терракотовые бронзеры. Они идеально "садятся" на такой подтон и создают красивый эффект объема без перегруза.
  • Темная кожа
    Богатый цвет с высоким содержанием меланина. Бронзер должен быть пигментированным, насыщенным — иначе будет выбеливать лицо. Избегайте светлых и холодных оттенков — они "глушат" природную красоту.

Не забывайте про подтон

Тон кожи — это её яркость и светлота, а вот подтон — скрытая температура: холодный (розовый, синий), тёплый (золотистый, персиковый) или нейтральный (смесь первых двух). Он особенно важен при выборе макияжа, ведь именно он отвечает за "естественность" результата.

Перед покупкой бронзера проверьте, как он выглядит на вашей коже при дневном свете. И помните: хороший бронзер не должен "рисовать" вам новое лицо — он должен делать акценты и подчёркивать то, что у вас уже есть.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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