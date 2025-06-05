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Футболка, которую хочется лизнуть: мода становится вкуснее

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, зумеры снова "изобрели" велосипед. Только вместо колёс — печенье и перец. Футболки с принтами еды буквально захватили гардеробы этим летом, и в этом есть что-то безумно трогательное и вкусное.

Плиссированная юбка
Фото: flickr.com by Monsieur Duroc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Плиссированная юбка

Да, мы уже всё это проходили. Помните футболки с вишенками? Или легендарные надписи вроде

"Я люблю покушать, и поесть, и перекусить"?

Было весело, но — увы — мимолётно. Новая волна едопринтов не просто веселит, она цепляет.

Главная фишка сезона — "винтажные" иллюстрации. Как будто кто-то аккуратно нарисовал пастельными карандашами любимые продукты детства: лимоны, перцы, молоко, печенье. Всё выглядит мило, слегка наивно и… очень модно. Никакого вам гранжа, кислотных цветов или агрессивного юмора — только уют и ностальгия.

Что особенно приятно — такие футболки легко переживут лето-2025 и не потеряют актуальности спустя 5-6 лет. Это редкость в мире быстрой моды. Носить их можно не только в отпуск или на пикник, но и в город — как модную деталь повседневного образа.

Самыми востребованными стали футболки с изображением лимонов и перца. Почему именно они — загадка. Но факт остаётся фактом: эти принты моментально разлетаются с прилавков. Возможно, дело в яркости? Или в ассоциациях со свежестью и пряностью? А может, просто хочется чего-то остренького в жизни.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.анные тренд-агентства и Дома Мод.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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