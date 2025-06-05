На лбу, шее и в сердцах: куда ещё клеят патчи этим летом

2:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда солнце не щадит, а лицо отражает каждый лишний глоток воды, патчи становятся настоящим SOS-средством. Но помогут они не всем и не всегда — главное, знать, как и какие использовать.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Патчи — не замена крему

Многие уверены, что патчи могут заменить уход. Это не так. Их задача — дать быстрый эффект, когда нужно выглядеть "живой" прямо сейчас. Например, перед фотосессией, встречей или после бессонной ночи. Но ни от морщин, ни от сухости они не избавят надолго.

Летняя формула: лёгкость и охлаждение

В жару кожа становится более чувствительной. Чтобы избежать раздражений, выбирайте патчи на водной основе, с гиалуроновой кислотой, огурцом, алоэ или пантенолом. Особенно хорошо работают варианты с кофеином или зелёным чаем — они снимают отеки и бодрят взгляд.

Избегайте тяжёлых формул с маслами, коллагеном и ретинолом. Летом такие патчи могут только усугубить отеки. Храните их в холодильнике — холод усиливает дренаж и действует за минуты.

Как правильно наносить

Ошибкой будет клеить патчи слишком близко к ресницам. Это может вызвать раздражение, особенно в жару. Наносите их на чистую, слегка увлажнённую кожу, отступив от края нижнего века. Время — строго по инструкции: 10-20 минут. Пересушенные патчи начинают забирать влагу обратно из кожи.

Подходят не всем

Патчи хороши для тех, у кого под глазами появляются отеки или сухость. Особенно актуальны для возрастной кожи, которой летом бывает тяжело от плотных кремов. Но при куперозе, воспалениях, дерматитах и аллергии от них стоит отказаться — концентраты и холод могут навредить.

Протестируйте средство на запястье перед первым использованием. И всегда проверяйте состав — меньше отдушек, больше увлажнения.

Лайфхаки применения

Патчи можно использовать не только утром. Они подойдут вечером — для снятия усталости, или перед макияжем — как экспресс-подготовка кожи. Если подсохли — сбрызните термальной водой. И да, их можно клеить не только под глаза, но и на носогубки, межбровье или даже на шею — особенно приятно в жару.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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