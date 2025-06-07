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Как создать идеальный тон в жару: выбираем средство для вашего типа кожи

3:20
Моя семья » Красота и стиль

Летний макияж — это прежде всего лёгкость и комфорт. Плотные текстуры и тяжёлые средства в жару не только создают дискомфорт, но и быстро теряют свою актуальность. Когда температура на улице высока, а вам не хочется ощущать "маску" на лице, важно правильно подобрать продукты для тона. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам найти идеальные средства, подходящие для летних дней.

Девушка
Фото: Instagram / ash_kholm by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Лёгкие и невесомые текстуры для идеального тона

  • Самое главное при выборе тональной основы — это консистенция. В жаркую погоду стоит отдавать предпочтение лёгким продуктам, которые не забивают поры и не создают тяжёлое покрытие. Идеальными будут СС- и ВВ-кремы. Они не так плотные, как обычные тональные средства, но при этом обеспечивают комфорт. Если ваша цель — ровный тон без сильного перекрытия, СС-крем обеспечит лёгкое увлажнение, а ВВ-крем поможет замаскировать незначительные недостатки, такие как мелкие морщинки или высыпания.

Как выбрать тон для сухой, жирной и нормальной кожи

  • Для обладательниц сухой кожи идеальными будут средства на водной основе. Они увлажнят кожу, не подчеркивая сухость. Тональные средства с глянцевым финишем добавят коже здоровое сияние. Если у вас жирная кожа, выбирайте средства с пометкой "long-lasting", которые контролируют выработку себума и имеют матовый финиш. Они помогут уменьшить жирный блеск, особенно в Т-зоне. Для нормальной и комбинированной кожи можно использовать как матовые, так и глянцевые средства. Чтобы добиться лёгкого тона, нанесите продукт только на Т-зону.

Не забывайте про SPF

  • Солнцезащитный фактор — важный компонент летнего макияжа. Выбирайте тональные средства с SPF, чтобы защитить кожу от вредных UV-лучей. Это не только поможет избежать повреждений кожи, но и сохранит её здоровый вид в течение дня.

Консилер: для безупречного вида

  • Консилер — незаменимый продукт, если нужно замаскировать тёмные круги под глазами или высыпания. Летом лучше выбрать консилер с лёгкой текстурой, который будет гармонировать с вашим СС- или ВВ-кремом. Для области под глазами подойдут средства с лёгким глянцевым финишем, а для скрытия несовершенств выбирайте консилеры, подходящие вашему типу кожи. Для лета лучше взять консилер на полтона темнее, чем обычно, так как оттенок кожи меняется, даже если вы не загораете.

Как правильно использовать пудру

  • Летняя пудра — это средство для фиксации макияжа и устранения излишнего блеска. Наносите пудру только на Т-зону, если у вас комбинированная или жирная кожа. Для сухой кожи лучше отказаться от пудры, так как она может подчеркнуть сухость. Важно выбирать пудру без талька, так как этот компонент может забивать поры и вызывать высыпания.

Не бойтесь экспериментировать с летними текстурами и выбирайте средства, которые обеспечат не только стойкость, но и максимальный комфорт вашей коже в жаркие дни.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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