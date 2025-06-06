Красный в прошлом: 5 ярких оттенков помад, которые вы должны носить этим летом

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Летний макияж всегда требует особого подхода, и если красный уже надоел, пора открыть для себя новые яркие оттенки. Подготовили для вас 5 модных помад, которые внесут яркие акценты в ваш образ и поднимут настроение в любое время года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Коричневая помада

Терракотовый: тепло и стиль

Этот насыщенный красно-коричневый оттенок признан главенствующим в мире макияжа этим летом. Терракотовая помада идеально подходит для любого случая — от нюдового мейкапа до ярких вечерних образов. Она привнесет теплоту в любой стиль и прекрасно сочетается с другими природными оттенками. Попробуйте помаду с шиммером или глянцевый блеск для губ, чтобы создать неповторимый эффект.

Сливовый: подиумный тренд

Сливовый цвет завоевал популярность и пришел в повседневный макияж с подиумов. Этот оттенок будет ярким акцентом на ваших губах, особенно если обвести их контур карандашом, оставив внутри натуральный цвет. Обе текстуры — как глянец, так и матовые помады — сейчас в моде, а сливовый оттенок отлично подчеркивает индивидуальность. Это один из самых стильных выборов для тех, кто хочет добавить глубины образу.

Винный: дерзкий акцент

Несмотря на свою ассоциацию с осенью, винный цвет стал популярным в летнем макияже 2025 года. Он добавит насыщенности вашему образу, особенно в матовых текстурах. Но не забывайте увлажнять губы, чтобы помада ложилась ровно. Винная помада идеально сочетается с открытыми летними нарядами и станет дерзким акцентом на фоне загорелой кожи.

Коралловый: для ярких образов

Коралловый оттенок — идеальный выбор для летних дней. Он гармонично смотрится с загорелой кожей и прекрасно дополняет островные образы. Коралловая помада или блеск для губ — это тот аксессуар, который стоит взять с собой в отпуск. И даже по возвращению в город этот оттенок будет смотреться не менее ярко, когда ваша кожа приобретет бронзовый оттенок.

Ярко-розовый: для смелых

Если вы хотите подчеркнуть свою женственность и игривость, ярко-розовая помада — именно то, что вам нужно. Она особенно эффектно смотрится на блондиках и девушках со светлыми волосами, а также в сочетании с легким загаром и розовыми румянами. Это смелый выбор для летнего макияжа, который идеально дополнит свежий и романтичный образ.

Ваш идеальный летний макияж

Лето — время экспериментов, и с яркими помадами можно создать не только смелые, но и элегантные образы. Будь то винный или коралловый оттенок, каждый из предложенных вариантов способен добавить вашему макияжу особый акцент. Главное — не бояться экспериментировать и выбирать то, что отражает вашу индивидуальность. Помните, что яркая помада — это не просто макияж, а отражение вашего настроения и стиля!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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