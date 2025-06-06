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5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль

3:13
Моя семья » Красота и стиль

Когда приходит время попрощаться с длинными волосами, многие решают сделать ставку на каре. Эта стрижка продолжает быть в тренде, а инфлюенсеры всё чаще выбирают разные её формы, создавая стильные и выразительные образы. Если вы давно думали о короткой стрижке, лето — идеальное время для перемен. Мы выбрали 5 самых актуальных вариантов каре, которые подойдут любому типу лица и волос.

Стрижка
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стрижка

Квадратный боб: идеальный контур для лица

  • Если ваша цель — визуально сузить лицо, то квадратный боб станет отличным решением. Эта стрижка характеризуется прямыми линиями, которые подчеркивают контуры лица и челюсти, вытягивая их. В отличие от других форм каре, квадратный боб не имеет филировки, благодаря чему концы волос остаются ровными и могут слегка подкручиваться. Для этого варианта идеально подходят прямые или слегка волнистые волосы. Длина может варьироваться от подбородка до плеч — главное сохранить чёткие линии.

Парижский боб: дерзость и кокетство

  • Если вы хотите добавить своему образу лёгкости и элегантности, обратите внимание на парижский боб. Эта стрижка с воздушной текстурой выглядит дерзко и кокетливо, её многослойность придаёт объём и подвижность. Обычно волосы укорочены до подбородка, что помогает сохранить текстуру стрижки. Этот вариант боба идеально подходит для девушек, которые хотят выглядеть как настоящие француженки.

Удлиненное гладкое каре: для любителей сдержанных образов

  • Для тех, кто предпочитает минимализм и утончённость, идеально подойдёт удлинённое гладкое каре. Эта стрижка выглядит строго, потому что не требует объема у корней. Для укладки достаточно использовать несмываемые средства для гладкости волос. Характеризуется прямыми линиями, а концы слегка подкручиваются внутрь, создавая аккуратный и сдержанный образ.

Итальянский боб: вдохновение из 1960-х

  • Если вам нравится стиль 1960-х годов, итальянский боб — ваш выбор. Он напоминает классическую стрижку Одри Хепберн, с неострыми концами и минимумом слоев. Градуировка создаётся по бокам или в центре, придавая стрижке динамичность. Итальянский боб — идеальный вариант для тех, кто хочет добавить в образ немного ретро и почувствовать себя настоящей итальянкой.

Каре в стиле Old Hollywood: роскошь прошлого века

  • Для поклонниц винтажных стрижек — каре в стиле Old Hollywood. Это классическая форма с каскадным срезом и внутренними слоями, создающими объем. Такая стрижка идеально подойдёт девушкам с пористыми волосами, так как она хорошо удерживает текстуру, а укладка сохраняется на весь день. Этот стиль возвращает нас в эпоху золотого Голливуда, когда звезды кино блистали на экранах с такими шикарными прическами.

Выбирайте свою идеальную форму каре и обновите свой стиль этим летом!

Уточнения

Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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