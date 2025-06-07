Молочный шоколад и медовые блики: это трендовое окрашивание идеально подходит всем

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В 2025 году тренд на окрашивание волос постепенно отходит от ярких контрастов и эксцентричных оттенков, уступая место натуральным цветам с мягкими переливами. Один из самых популярных трендов сезона — teddy bear окрашивание. Что это такое и кому оно подходит?

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина улыбается

Что такое окрашивание teddy bear

Teddy bear — это окрашивание, вдохновленное мягкими и теплыми оттенками плюшевого мишки. Представьте сочетание молочного шоколада, ореховых полутона и медовых бликов. Такой цвет напоминает волосы, слегка выгоревшие на солнце, при этом оставаясь здоровыми и блестящими. Оно идеально подходит для тех, кто хочет добавить освежения в свой образ без кардинальных изменений.

Этот тренд особенно нравится звездам. Хейли Бибер одна из первых примерила оттенок teddy bear, и после этого многие другие фэшнисти последовали ее примеру. Это окрашивание подчеркивает натуральную красоту, не требуя сильного осветления, что делает его бережным для волос.

Для кого подходит этот тренд

Teddy bear — идеальный выбор для девушек с русыми и темно-русыми волосами. Это окрашивание не требует сильного осветления, поэтому оно достаточно мягкое для волос. Цвет варьируется от глубокого орехового до золотистого карамельного, в зависимости от исходного оттенка волос.

Неважно, какой у вас тип внешности — этот цвет будет выглядеть естественно, подчеркивая черты лица и придавая образу нежность. Еще одним преимуществом является то, что этот цвет не требует частого обновления, ведь плавный переход между оттенками скрывает отрастающие корни. Вы получите яркое сияние и визуальный объем, но при этом сможете реже посещать салон.

Как создается эффект teddy bear

Главное правило при создании этого окрашивания — максимальная натуральность. Колористы начинают с основного цвета, выбирая оттенок на 1-2 тона светлее вашего натурального цвета. Это создает эффект легкого выгорания волос на солнце. Затем с помощью техник шатуш и airtouch мастер добавляет тонкие пряди, которые создают мягкое сияние и визуально увеличивают объем. Завершающий этап — тонирование, которое делает переход между оттенками плавным и естественным.

Уход за окрашенными волосами

Как и любое окрашивание, teddy bear требует ухода, чтобы сохранить сияние и глубину оттенка. Вот несколько рекомендаций:

Используйте безсульфатные шампуни для окрашенных волос.

Регулярно увлажняйте волосы с помощью масок и несмываемых средств.

Ограничьте использование горячих инструментов, а при укладке всегда наносите термозащиту.

Освежайте цвет с помощью тонирующих бальзамов и спреев каждые несколько недель.

Заключение: идеальный тренд для весны

Teddy bear — это отличный способ добавить теплое сияние волосам, при этом не выходя за рамки естественности. Оно подойдет тем, кто хочет сделать свой образ мягким и ухоженным без резких изменений.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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