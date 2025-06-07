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Черный, коньячный или бежевый? Как выбрать сумку, которая идеально впишется в любой гардероб

3:05
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь покупали сумку, которая вам так понравилась на витрине, а потом она пылилась в шкафу, потому что не подходила к остальному гардеробу? Чтобы избежать таких ошибок, нужно правильно выбрать цвет, который будет легко сочетаться с разными нарядами и не выйдет из моды через пару сезонов.

Сумка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Сумка

Какие цвета считаются универсальными

Если вы хотите, чтобы сумка служила вам долго, лучше выбирать классические цвета, которые подходят к любому стилю. Черный, темно-коричневый, графитовый, темно-синий или коньячный — эти оттенки не подвластны времени. Они прекрасно сочетаются с различными цветами и подходят для любого сезона.

Бежевый цвет также может быть отличным вариантом, но здесь стоит быть осторожнее. Как отмечает эксперт, выбирайте спокойные, нейтральные оттенки без ярко выраженных желтых или розовых подтонов, чтобы сумка гармонично вписывалась в любой образ.

Яркие и белоснежные сумки — не всегда удачный выбор

Неоновые и яркие сумки могут привлечь внимание, но такие аксессуары требуют идеальной одежды, чтобы не нарушить гармонию образа. Яркие цвета могут быстро надоесть, и они часто сложно сочетаются с изменяющимся гардеробом. Белоснежные сумки, хоть и выглядят эффектно, в реальной жизни быстро теряют свой первоначальный вид, особенно в плохую погоду.

Ориентируйтесь на стиль, а не на тренды

Цвета, выбранные в рамках текущего тренда, могут вскоре стать устаревшими. Мода меняется, и то, что сейчас популярно, может быстро выйти из моды. Лучше выбирать спокойные классические оттенки, которые будут актуальны всегда.

Как выбрать сумку под определенный стиль

Для повседневных образов идеально подойдут нейтральные цвета: серый, хаки, теплый бежевый. В офисе особенно уместны черный, темно-синий и графитовый оттенки. Для вечерних выходов выбирайте насыщенные глубокие цвета, такие как бордо, изумрудный или сапфировый, а если хотите добавить блеска — выбирайте золотые или серебряные модели.

Если ваша цель — купить сумку, которая будет актуальна несколько сезонов, избегайте ярких и насыщенных цветов. Такие сумки быстро надоедают и сложнее сочетаются с разными образами.

Практичность и уход

Светлые сумки требуют особого ухода, так как натуральная кожа легко впитывает загрязнения. Темные цвета, наоборот, могут выгорать на солнце. Важно учитывать не только эстетику, но и практичность: насколько часто и в каких условиях вы будете носить аксессуар.

Заключение

Выбирайте универсальные цвета, чтобы сумка не только подходила к большинству ваших нарядов, но и служила вам долго. Сумка — это не просто аксессуар, она должна работать на ваш стиль, облегчая выбор одежды, а не усложняя его.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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