Прощай яркие цвета: этот стильный купальник — новый тренд пляжной моды

2:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето уже в самом разгаре, а значит, пора обновить свой пляжный гардероб. Если вы ещё не определились с идеальным купальником, обратите внимание на тренды 2025 года. И, поверьте, самое модное в этом сезоне — это не яркие и броские цвета, а стильный белый комплект.

Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в белом купальнике на пляже

Белый купальник: простота, которая завоевала пляжи

В этом году минимализм на пляже — главный тренд. Белый цвет без всяких лишних деталей стал абсолютным фаворитом. Далеко не новинка, но именно в 2025 году белый купальник выходит на первый план. Слиты или бикини, без принтов и декора — именно такой образ сегодня на пике популярности. И это неудивительно: белый купальник всегда выглядит чисто, элегантно и дорого.

Эльза Хоск, Белла Хадид, Роузи Хантингтон-Уайтли — звезды, задающие тренды. Все они активно появляются в своих соцсетях в белых купальниках, подчеркивая эту тенденцию. А главное — никаких лишних аксессуаров или ярких деталей. Загар, солнце, и сам купальник — вот и весь секрет.

Как выбрать идеальный фасон

Сезон 2025 открыл свободу выбора фасонов. У каждой фигуры свои особенности, и, слава богу, модные тренды не заставляют нас следовать строгим правилам. Удобство и комфорт — вот что на первом месте. Если хотите сделать ноги визуально длиннее, выбирайте купальники с высокой линией бедра. Для тех, кто предпочитает больше поддержки, подойдут модели с широкими бретелями или лифы типа балконет.

Для акцента на талии идеален слитный купальник с поясом, а если хотите сбалансировать верхнюю часть тела, можно обратить внимание на асимметричные модели.

Как сделать белый купальник ещё эффектнее

Белый цвет особенно хорошо выглядит на загорелой коже. Поэтому маленький лайфхак: если в вашем отпуске уже побывал загар, доставайте белый купальник ближе к финалу отпуска — он будет смотреться намного ярче и эффектнее на тёмной коже.

Уточнения

Купа́льник или купа́льный костю́м - одежда для купания и отдыха у воды.



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