Блумерсы: тренд, который унесет юбки-баллоны в прошлое

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Прощай, юбка-баллон! Лето 2025 готовит модный сюрприз в виде блумерсов — тренда, который оставит позади все другие пышные элементы гардероба. В этом сезоне шорты с эффектом объемности взяли на себя эстафету у юбок и обещают стать ярким акцентом в модных лукбуках.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Молодая женщина в белом с черной сумкой

Что такое блумерсы

Если в прошлом году мы не могли обойтись без юбки-баллона, то в этом году на пике популярности оказались блумерсы — стильные и практичные объемные шорты. Это не просто шорты, а настоящее воплощение воздушности и свободы. Они словно несут в себе романтический дух, но с ноткой дерзости и утилитарности. Размах и легкость — это те характеристики, которые делают их идеальными для летних образов.

Название "блумерсы" пришло от активистки Амелии Блумер, которая в XIX веке боролась за изменения в женском гардеробе. Однако такие объемные шорты появились еще в XVIII веке, когда они были частью нижнего белья, скрытым от посторонних глаз. Сегодня же блумерсы — на виду и завоевали сердца фэшн-мира. Эти шорты можно увидеть на моделях, знаменитостях и фэшионистах, и они далеко не просто аксессуар для нижнего белья.

С чем носить блумерсы

Блумерсы — универсальны. Приведем несколько стильных идей:

Пляжный стиль : комплектуйте с верхом от купальника и удобными сандалиями.

: комплектуйте с верхом от купальника и удобными сандалиями. Городской стиль : носите с облегающим топом или блузой в стиле бохо.

: носите с облегающим топом или блузой в стиле бохо. Эклектика : создайте контраст с плотными ботинками или казаками.

: создайте контраст с плотными ботинками или казаками. Расслабленный образ: сочетайте сандалии, кеды или босоножки с тонкими ремешками.

А еще эти шорты идеальны для всех типов фигуры! Даже если вы не обладательница идеальных пропорций, блумерсы подчеркивают все достоинства. Для фигуры "яблоко" они создают баланс и отвлекают внимание от живота. Для "песочных часов" — подчеркивают талию, а для миниатюрных девушек блумерсы делают ноги визуально длиннее. Главное — правильно выбрать длину и объем, чтобы не перегрузить образ.

Какие ткани и цвета для блумерсов

Блумерсы могут быть выполнены из самых разных тканей: от легких хлопка и муслина до более плотного льна и шелка. Цвета варьируются от нежных пастельных оттенков до ярких кислотных и насыщенных темных цветов, так что каждый сможет найти вариант для себя.

Как сочетать блумерсы с остальными вещами

Рубашки и блузы : с приталенными моделями или на завязках.

: с приталенными моделями или на завязках. Топы : струящиеся ткани добавят легкости.

: струящиеся ткани добавят легкости. Крошечные бралетты : создадут интересный акцент.

: создадут интересный акцент. Объемные худи : отлично сочетаются для более непринужденного образа.

: отлично сочетаются для более непринужденного образа. Жакет: в мужском стиле будет отлично смотреться с блумерсами.

Этот тренд позволяет не только создавать необычные и свежие образы, но и смело экспериментировать с вещами, которые обычно не сочетаются. В мире моды границы стираются!

Почему блумерсы — тренд 2025

На первых страницах модных журналов — уже не юбки-баллоны, а именно блумерсы. Почему? Потому что они дают не только легкость, но и практичность. Эти шорты позволяют двигаться свободно, не ограничивая вас в действиях, при этом оставаясь стильными и интересными. Они буквально воплощают концепцию "модной свободы".

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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