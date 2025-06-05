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Эликсир молодости или билет в клуб шелушащихся? Один компонент — два исхода

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Ретинол — один из самых обсуждаемых ингредиентов в уходе за кожей. На баночках обещают сияние, гладкость и молодость, но что за этим стоит? А главное — подходит ли он именно вам?

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Что это вообще такое

Ретинол — производное витамина А. Он относится к группе ретиноидов и становится активным только после преобразования в ретиноевую кислоту прямо в коже. Эффект? Он стимулирует обновление клеток, очищает поры и борется с неровным тоном кожи, включая пигментные пятна и следы от акне.

Продается без рецепта — обычно в виде кремов или сывороток, которые позиционируются как антивозрастные. А вот более сильные формы, содержащие уже готовую ретиноевую кислоту, отпускаются только по рецепту и используются, например, при лечении угревой сыпи.

Что делает с кожей

С возрастом кожа теряет влагу, становится тоньше и более чувствительной. Ретинол помогает стимулировать выработку кератиноцитов — клеток, отвечающих за плотность и защиту кожи. Это значит, что он может немного "толстить" эпидермис, делая кожу более устойчивой к повреждениям и потере влаги.

Но всё ли так идеально

Не всем ретинол подходит. Некоторые сталкиваются с покраснением, шелушением или усилением акне на первых этапах. А ещё он делает кожу чувствительной к солнцу — поэтому важно использовать SPF даже в пасмурные дни, сообщает Медпульс.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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