Эликсир молодости или билет в клуб шелушащихся? Один компонент — два исхода

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ретинол — один из самых обсуждаемых ингредиентов в уходе за кожей. На баночках обещают сияние, гладкость и молодость, но что за этим стоит? А главное — подходит ли он именно вам?

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Что это вообще такое

Ретинол — производное витамина А. Он относится к группе ретиноидов и становится активным только после преобразования в ретиноевую кислоту прямо в коже. Эффект? Он стимулирует обновление клеток, очищает поры и борется с неровным тоном кожи, включая пигментные пятна и следы от акне.

Продается без рецепта — обычно в виде кремов или сывороток, которые позиционируются как антивозрастные. А вот более сильные формы, содержащие уже готовую ретиноевую кислоту, отпускаются только по рецепту и используются, например, при лечении угревой сыпи.

Что делает с кожей

С возрастом кожа теряет влагу, становится тоньше и более чувствительной. Ретинол помогает стимулировать выработку кератиноцитов — клеток, отвечающих за плотность и защиту кожи. Это значит, что он может немного "толстить" эпидермис, делая кожу более устойчивой к повреждениям и потере влаги.

Но всё ли так идеально

Не всем ретинол подходит. Некоторые сталкиваются с покраснением, шелушением или усилением акне на первых этапах. А ещё он делает кожу чувствительной к солнцу — поэтому важно использовать SPF даже в пасмурные дни, сообщает Медпульс.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С 20 Н 30 О) — жирорастворимый антиоксидант.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.