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SPF, который предаёт при первом же луче: что скрывают баночки

2:23
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Когда-то загар был символом лета и красоты. Женщины стремились поскорее подставить лицо солнцу, даже не задумываясь о защите. Кремы с SPF игнорировали, ведь чем темнее кожа — тем лучше, верно? Сегодня к солнечным ваннам относятся с умом. И не зря: без защиты кожа быстрее стареет, теряет упругость, покрывается пятнами и морщинами.

Девушка
Фото: unsplash.com by Cynthia Magana cynthmag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Однако даже в наше время вокруг SPF-кремов кружит масса заблуждений. Вот пять самых популярных ошибок, которые сводят на нет всю заботу о коже.

1. "Достаточно нанести один раз"

Многие уверены, что одного утреннего нанесения хватит на весь день. Это миф. Даже самые стойкие кремы постепенно теряют эффективность — под воздействием воды, пота, трения. Чтобы сохранить защиту, нужно обновлять крем каждые два часа. Да, даже если вы не были на пляже.

2. "Если пасмурно — можно не мазать"

Кажется, что в облачную погоду опасности нет. Но ультрафиолет умеет проникать сквозь тучи и воздействовать на кожу не хуже, чем в солнечный день. Пропуская крем из-за серого неба, вы по-прежнему рискуете.

3. "Любой крем с SPF справится"

На полках полно бюджетных кремов с обещаниями идеальной защиты. Но не все из них работают одинаково. Недорогие варианты могут не справляться с задачей, особенно если вы находитесь на солнце долго. Важно выбирать качественные средства, у которых действительно есть подтверждённый уровень защиты.

4. "Чем выше SPF — тем лучше"

Звучит логично, но это не совсем так. Защитный барьер крема достигает пика на уровне SPF 50. Выше — эффективность почти не растёт, зато возрастает риск раздражения и ненужных добавок в составе.

5. "Тональный крем с SPF — полноценная защита"

На упаковках часто красуется заветная надпись SPF 20 или 30. Но это не повод расслабляться. Такие кремы создаются не для полноценной защиты, а для удобства. Ожидать от них серьёзного результата — как надеяться, что зонтик спасёт от урагана.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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