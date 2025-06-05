В одной ложке — броня для суставов и билет в безморщинное завтра

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Коллаген — тот самый "строитель", без которого наш организм буквально начинает рассыпаться с возрастом. Именно он отвечает за прочность костей, эластичность кожи, гибкость связок и здоровье суставов. Но беда в том, что после 25 лет его выработка медленно, но уверенно снижается.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

И тут возникает главный вопрос: можно ли пополнить запас коллагена не таблетками из аптеки, а натуральным способом — прямо на собственной кухне?

Что делает коллаген в организме

Этот белок составляет около 30% всего белка в теле. В костях он выполняет роль "арматуры": на его структуре откладывается кальций, формируя прочную, но гибкую систему. При его нехватке кости становятся ломкими, а кожа теряет упругость.

Домашний источник коллагена — костный бульон

Натуральный способ восполнить дефицит коллагена — сварить костный бульон. Лучше использовать куриные или говяжьи кости с хрящами, ведь именно там сосредоточено наибольшее количество ценного белка. Варить их нужно медленно, на небольшом огне, минимум 6 часов. В процессе в бульон переходят не только коллаген и желатин, но и аминокислоты, необходимые для поддержания здоровья суставов и кожи.

Почему это работает

Бульон, насыщенный коллагеном, помогает:

укрепить кости;

улучшить состояние кожи;

поддержать здоровье суставов;

восстановиться после травм.

И всё это — без химии и добавок, только натуральные компоненты.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.



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