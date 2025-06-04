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Не просили — но заслужили: поколение, которому не нужны советы

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Поколение X — дети между бумерами и миллениалами, родившиеся с 1965 по 1980 год. Их ещё называют "средними детьми". А как известно, о средних часто забывают. И многие из них с этим согласны.

Красивая женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая женщина

На одной из конференций по лидерству участник с ником @BizarroMax услышал историю, которая тронула сердца многих X-ов. Эксперт с юмором говорила о "поколенческой борьбе" — между бумерами, миллениалами и зумерами. А потом вдруг перешла к тем, кто будто бы исчез из радара.

"Поколение X, я о вас не забыла, даже если остальной мир — да. Но совета у меня для вас нет. Потому что вам он не нужен. Вы — самое независимое и самодостаточное поколение в истории человечества. Я буквально ничему не могу вас научить", — сказала она.

Эти слова мгновенно разлетелись по соцсетям и стали вирусными среди X-ов.

@BizarroMax поделился тремя причинами, по которым, по мнению выступающей, об этом поколении забывают:

  1. Они не жалуются. X-ы привыкли справляться сами. Пока другие поколения борются за голос, они просто делают своё дело.
  2. Они не требуют внимания. Скромность — не просто черта, а выбор. Им не нужно, чтобы мир аплодировал — важен результат.
  3. Они выжили без Wi-Fi. Это, пожалуй, уже почти суперсила.

Но несмотря на это, многим X-ам важно почувствовать, что их заметили. Поэтому слова со сцены стали не просто шуткой, а признанием:

"Мы видим вас. Вы важны".

Уточнения

Поколе́ние — общность каких-то объектов (людей, животных, растений, иногда даже неодушевлённых предметов) непосредственных предков до некоторого родоначальника (группы таковых); или же по времени рождения.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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