Не просили — но заслужили: поколение, которому не нужны советы

Поколение X — дети между бумерами и миллениалами, родившиеся с 1965 по 1980 год. Их ещё называют "средними детьми". А как известно, о средних часто забывают. И многие из них с этим согласны.
На одной из конференций по лидерству участник с ником @BizarroMax услышал историю, которая тронула сердца многих X-ов. Эксперт с юмором говорила о "поколенческой борьбе" — между бумерами, миллениалами и зумерами. А потом вдруг перешла к тем, кто будто бы исчез из радара.
"Поколение X, я о вас не забыла, даже если остальной мир — да. Но совета у меня для вас нет. Потому что вам он не нужен. Вы — самое независимое и самодостаточное поколение в истории человечества. Я буквально ничему не могу вас научить", — сказала она.
Эти слова мгновенно разлетелись по соцсетям и стали вирусными среди X-ов.
@BizarroMax поделился тремя причинами, по которым, по мнению выступающей, об этом поколении забывают:
Но несмотря на это, многим X-ам важно почувствовать, что их заметили. Поэтому слова со сцены стали не просто шуткой, а признанием:
"Мы видим вас. Вы важны".
Поколе́ние — общность каких-то объектов (людей, животных, растений, иногда даже неодушевлённых предметов) непосредственных предков до некоторого родоначальника (группы таковых); или же по времени рождения.
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