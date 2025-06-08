Волосы скажут спасибо: эти 6 продуктов преобразят вашу шевелюру – раскройте секрет здоровья и блеска

Если ваши волосы выпадают или выглядят тусклыми и безжизненными, проблема может крыться не только в уходе, но и в питании. Здоровый рацион — это ключ к красивым и густым локонам.
Забота о волосах должна начинаться изнутри. Чтобы они росли крепкими и блестящими, важно обеспечить их необходимыми питательными веществами. Некоторые продукты могут повредить волосы, а другие, наоборот, укрепить их и стимулировать рост.
ТОП-6 продуктов для роста волос
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.
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