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Хна: правда ли она так безопасна, как все говорят? 5 мифов, которые точно стоит развеять

3:11
Моя семья » Красота и стиль

Хна — натуральный краситель, который использовался для окрашивания волос ещё в Древнем Египте, и до сих пор считается безопасным выбором для многих. Но стоит ли доверять всем мифам о её "полезности"? Разберемся, как обстоят дела на самом деле.

Густые волосы
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Густые волосы

Миф 1: Хна — самая безопасная краска для волос

Многие считают хну безвредной альтернативой химическим красителям, ведь она не разрушает естественный пигмент, в отличие от аммиака. Однако хна не так проста, как кажется. Она оставляет стойкие следы, и избавиться от неё бывает сложно, особенно если захочется сменить цвет волос. Более того, если вы решите окрасить волосы химической краской после хны, возможен неприятный зелёный оттенок. И будьте готовы, что хлорированная вода из бассейна также может повлиять на цвет.

Миф 2: Хна укрепляет волосы

Часто можно услышать, что хна укрепляет волосы, придавая им объём и густоту, как у восточных красавиц. Но важно понимать, что волосы таких женщин имеют иную структуру. Хна действительно делает волосы более жёсткими и плотными, однако для тонких и ослабленных волос такой эффект может обернуться ломкостью и потерей эластичности. В результате волосы могут начать сечься.

Миф 3: Хна полезна для кожи головы

Антисептические свойства хны, безусловно, полезны при некоторых проблемах кожи головы, таких как дерматит или экзема. Однако для здоровой кожи хна может оказаться не так безопасна. Из-за своих дубильных свойств хна может пересушить кожу, вызывая зуд, сухость или даже перхоть. Особенно это касается людей с сухой кожей головы.

Миф 4: Хна способствует росту волос

Множество людей верят, что хна ускоряет рост волос, но это заблуждение. Хна может визуально улучшить состояние волос, придавая им здоровый вид и объём. Но реального воздействия на рост она не оказывает. К тому же частое использование хны, особенно на сухой коже головы, может замедлить этот процесс, поскольку она сушит кожу и нарушает её нормальные функции.

Миф 5: Хна — это натурально, значит, безопасно

Натуральность хны не всегда гарантирует её безопасность. Некоторые люди могут иметь аллергию на это растение. В дешёвых продуктах под маркой "хна" часто встречаются химические добавки и синтетические красители, которые могут навредить как волосам, так и коже головы. Поэтому важно тщательно изучать состав и выбирать качественные продукты.

Заключение

Хна — это натуральный продукт, который может быть как полезным, так и вредным, в зависимости от состояния ваших волос и кожи головы. Правильный выбор и аккуратное использование хны могут стать отличным способом окрашивания, но не для всех. Прежде чем использовать её, важно учитывать все возможные риски.

Уточнения

Хна (араб. حناء‎) — краска из высушенных листьев лавсонии неколючей (Lawsonia inermis).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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