Прыщи, которые не стоят вашего вмешательства: 5 последствий выдавливания, которые могут вас шокировать

Выдавливание прыщей — это привычка, которой часто не придают большого значения. Однако, несмотря на то, что это может казаться безвредным, подобные действия могут привести к неприятным последствиям. Давайте разберёмся, почему лучше избегать выдавливания прыщей и какие риски оно может повлечь.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне
Виды прыщей, с которыми можно столкнуться
Прежде чем принимать решение о том, как бороться с прыщами, важно понимать, с каким видом вы имеете дело. Основные виды прыщей:
Закрытые комедоны: небольшие бугорки, без воспаления и гноя. Они появляются из-за забивания пор кожным салом.
Папулы: воспалённые прыщи, часто красного или розоватого цвета, возникающие из-за инфекции в закрытых комедонах.
Пустулы: гнойные прыщи, которые имеют белую или жёлтую жидкость внутри, образующиеся, когда организм борется с инфекцией.
Узлы: большие, болезненные гнойные образования, которые проникают глубже в кожу.
Милиумы: маленькие твёрдые образования, состоящие из ороговевших клеток кожи, а не из кожного сала.
Почему не стоит выдавливать прыщи? 5 причин
Краснота и отёки
Выдавливание прыща вызывает травму кожи, что может привести к её растяжению и повреждению капилляров. Это в свою очередь вызывает отёк и покраснение, делая кожу вокруг прыща ещё более заметной.
Распространение инфекции
Без стерильных условий выдавливание может привести к заносу инфекции, что только ухудшит ситуацию. Чаще всего, несмотря на выдавливание, инфекция остаётся внутри и продолжает развиваться.
Заражение других частей кожи
После выдавливания одного прыща инфекция может распространиться на соседние участки кожи, что приведёт к появлению новых воспалений. Эти воспаления могут быть более болезненными и глубокими.
Рубцы и пигментация
После выдавливания прыщей кожа может не восстанавливаться должным образом, что ведёт к образованию рубцов и пигментных пятен. Особенно это касается случаев, когда прыщ был воспалён.
Опасность для здоровья: инфекция мозга
Выдавливание прыщей в области носа или "треугольника смерти" (область от губ до переносицы) может привести к серьёзным последствиям, так как инфекция может попасть в кровоток и вызвать опасные заболевания, такие как тромбоз или менингит. Хотя такие случаи редки, они всё же встречаются.
Как безопасно бороться с прыщами
Если прыщи возникают нечасто, лучше всего использовать антибактериальные средства или препараты с противовоспалительным действием. При регулярных высыпаниях или более глубоких прыщах лучше проконсультироваться с дерматологом, который поможет выявить причины и назначит подходящее лечение.
Также стоит отметить, что профессиональная чистка кожи у косметолога помогает улучшить её внешний вид, но это временная мера, которая не решит коренную проблему.
Уточнения
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.