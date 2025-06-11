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Прыщи, которые не стоят вашего вмешательства: 5 последствий выдавливания, которые могут вас шокировать

3:11
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Выдавливание прыщей — это привычка, которой часто не придают большого значения. Однако, несмотря на то, что это может казаться безвредным, подобные действия могут привести к неприятным последствиям. Давайте разберёмся, почему лучше избегать выдавливания прыщей и какие риски оно может повлечь.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Виды прыщей, с которыми можно столкнуться

Прежде чем принимать решение о том, как бороться с прыщами, важно понимать, с каким видом вы имеете дело. Основные виды прыщей:

  • Закрытые комедоны: небольшие бугорки, без воспаления и гноя. Они появляются из-за забивания пор кожным салом.
  • Папулы: воспалённые прыщи, часто красного или розоватого цвета, возникающие из-за инфекции в закрытых комедонах.
  • Пустулы: гнойные прыщи, которые имеют белую или жёлтую жидкость внутри, образующиеся, когда организм борется с инфекцией.
  • Узлы: большие, болезненные гнойные образования, которые проникают глубже в кожу.
  • Милиумы: маленькие твёрдые образования, состоящие из ороговевших клеток кожи, а не из кожного сала.

Почему не стоит выдавливать прыщи? 5 причин

Краснота и отёки

  • Выдавливание прыща вызывает травму кожи, что может привести к её растяжению и повреждению капилляров. Это в свою очередь вызывает отёк и покраснение, делая кожу вокруг прыща ещё более заметной.

Распространение инфекции

  • Без стерильных условий выдавливание может привести к заносу инфекции, что только ухудшит ситуацию. Чаще всего, несмотря на выдавливание, инфекция остаётся внутри и продолжает развиваться.

Заражение других частей кожи

  • После выдавливания одного прыща инфекция может распространиться на соседние участки кожи, что приведёт к появлению новых воспалений. Эти воспаления могут быть более болезненными и глубокими.

Рубцы и пигментация

  • После выдавливания прыщей кожа может не восстанавливаться должным образом, что ведёт к образованию рубцов и пигментных пятен. Особенно это касается случаев, когда прыщ был воспалён.

Опасность для здоровья: инфекция мозга

  • Выдавливание прыщей в области носа или "треугольника смерти" (область от губ до переносицы) может привести к серьёзным последствиям, так как инфекция может попасть в кровоток и вызвать опасные заболевания, такие как тромбоз или менингит. Хотя такие случаи редки, они всё же встречаются.

Как безопасно бороться с прыщами

Если прыщи возникают нечасто, лучше всего использовать антибактериальные средства или препараты с противовоспалительным действием. При регулярных высыпаниях или более глубоких прыщах лучше проконсультироваться с дерматологом, который поможет выявить причины и назначит подходящее лечение.

Также стоит отметить, что профессиональная чистка кожи у косметолога помогает улучшить её внешний вид, но это временная мера, которая не решит коренную проблему.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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