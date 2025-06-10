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Локоны мечты с токсичной начинкой: как кератин может разрушить ваши волосы и здоровье

3:40
Моя семья » Красота и стиль

Современные салоны красоты предлагают множество процедур, обещающих мгновенные результаты: блеск, гладкость и восстановление волос. Но что скрывается за этими заманчивыми обещаниями? Часто "потрясающий" эффект оказывается на самом деле временным и вызывает серьезный вред волосам. Разберемся, как салоны могут не только не помочь вашим локонам, но и нанести вред, предлагая популярные процедуры под видом "ухода".

Парикмахер укладывает волосы молодой женщины
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парикмахер укладывает волосы молодой женщины

Кератиновое выпрямление: что скрывается за обещаниями

Одна из самых популярных процедур — кератиновое выпрямление. Салоны обещают, что после этой процедуры волосы станут идеально прямыми, блестящими и гладкими на несколько месяцев. Однако реальность такова, что цена за эти чудо-результаты — это здоровье ваших волос.

Чтобы изменить структуру волос, составы для кератинового выпрямления разрушает их внутреннюю белковую структуру и "запечатывает" волосы с помощью горячего утюжка, который нагревает волосы до температуры 230°C. Для этого в составе часто присутствуют токсичные вещества, такие как формальдегид или его аналоги. Формальдегид — известный канцероген, который в процессе нагрева выделяет опасные пары, которые вредны как для клиента, так и для мастера, а также могут повредить волоски, вызывать выпадение и аллергию.

Что может произойти с волосами после процедуры

Сразу после процедуры волосы действительно выглядят идеально — гладкими и блестящими. Однако спустя несколько недель или месяцев многие начинают сталкиваться с рядом проблем:

  • Раздражение и зуд кожи головы: химические компоненты и высокая температура могут вызвать шелушение кожи головы, зуд и перхоть. Особенно это касается людей, склонных к дерматитам или псориазу.
  • Выпадение волос: с каждым повторением процедуры токсичные вещества накапливаются в волосяных фолликулах, повреждая их и вызывая выпадение. Это становится заметным при регулярных процедурах.
  • Жирные корни: плотная силиконовая пленка на волосах и нарушенный баланс кожи головы часто приводят к тому, что волосы пачкаются быстрее.
  • Обесцвечивание окрашенных волос: если ваши волосы окрашены, будьте готовы, что они могут посветлеть на несколько оттенков после выпрямления.
  • Сухость и ломкость: когда пленка с волос смывается, вы обнаружите, что волосы стали сухими и ломкими. Это результат перегрева волос и их утраты природной влаги при воздействии токсичных веществ.

Вред для здоровья

Формальдегид — это канцероген, который может вызвать рак при длительном воздействии. Салоны, использующие кератиновые составы с формальдегидом, подвергают риску не только своих клиентов, но и сотрудников, регулярно вдыхающих его пары. Кроме того, исследования показывают, что у женщин, часто использующих эту процедуру, повышен риск рака матки. Для беременных и детей такие процедуры строго противопоказаны.

Безопасные альтернативы

Вместо химических процедур, есть простые и безопасные методы для восстановления и укрепления волос. Хороший домашний уход, включая увлажнение и питание, может значительно улучшить состояние волос без вреда для их структуры. Натуральные масла и маски для волос станут отличной альтернативой салонным методам.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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