Локоны мечты с токсичной начинкой: как кератин может разрушить ваши волосы и здоровье

3:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современные салоны красоты предлагают множество процедур, обещающих мгновенные результаты: блеск, гладкость и восстановление волос. Но что скрывается за этими заманчивыми обещаниями? Часто "потрясающий" эффект оказывается на самом деле временным и вызывает серьезный вред волосам. Разберемся, как салоны могут не только не помочь вашим локонам, но и нанести вред, предлагая популярные процедуры под видом "ухода".

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парикмахер укладывает волосы молодой женщины

Кератиновое выпрямление: что скрывается за обещаниями

Одна из самых популярных процедур — кератиновое выпрямление. Салоны обещают, что после этой процедуры волосы станут идеально прямыми, блестящими и гладкими на несколько месяцев. Однако реальность такова, что цена за эти чудо-результаты — это здоровье ваших волос.

Чтобы изменить структуру волос, составы для кератинового выпрямления разрушает их внутреннюю белковую структуру и "запечатывает" волосы с помощью горячего утюжка, который нагревает волосы до температуры 230°C. Для этого в составе часто присутствуют токсичные вещества, такие как формальдегид или его аналоги. Формальдегид — известный канцероген, который в процессе нагрева выделяет опасные пары, которые вредны как для клиента, так и для мастера, а также могут повредить волоски, вызывать выпадение и аллергию.

Что может произойти с волосами после процедуры

Сразу после процедуры волосы действительно выглядят идеально — гладкими и блестящими. Однако спустя несколько недель или месяцев многие начинают сталкиваться с рядом проблем:

Раздражение и зуд кожи головы: химические компоненты и высокая температура могут вызвать шелушение кожи головы, зуд и перхоть. Особенно это касается людей, склонных к дерматитам или псориазу.

химические компоненты и высокая температура могут вызвать шелушение кожи головы, зуд и перхоть. Особенно это касается людей, склонных к дерматитам или псориазу. Выпадение волос: с каждым повторением процедуры токсичные вещества накапливаются в волосяных фолликулах, повреждая их и вызывая выпадение. Это становится заметным при регулярных процедурах.

с каждым повторением процедуры токсичные вещества накапливаются в волосяных фолликулах, повреждая их и вызывая выпадение. Это становится заметным при регулярных процедурах. Жирные корни: плотная силиконовая пленка на волосах и нарушенный баланс кожи головы часто приводят к тому, что волосы пачкаются быстрее.

плотная силиконовая пленка на волосах и нарушенный баланс кожи головы часто приводят к тому, что волосы пачкаются быстрее. Обесцвечивание окрашенных волос: если ваши волосы окрашены, будьте готовы, что они могут посветлеть на несколько оттенков после выпрямления.

если ваши волосы окрашены, будьте готовы, что они могут посветлеть на несколько оттенков после выпрямления. Сухость и ломкость: когда пленка с волос смывается, вы обнаружите, что волосы стали сухими и ломкими. Это результат перегрева волос и их утраты природной влаги при воздействии токсичных веществ.

Вред для здоровья

Формальдегид — это канцероген, который может вызвать рак при длительном воздействии. Салоны, использующие кератиновые составы с формальдегидом, подвергают риску не только своих клиентов, но и сотрудников, регулярно вдыхающих его пары. Кроме того, исследования показывают, что у женщин, часто использующих эту процедуру, повышен риск рака матки. Для беременных и детей такие процедуры строго противопоказаны.

Безопасные альтернативы

Вместо химических процедур, есть простые и безопасные методы для восстановления и укрепления волос. Хороший домашний уход, включая увлажнение и питание, может значительно улучшить состояние волос без вреда для их структуры. Натуральные масла и маски для волос станут отличной альтернативой салонным методам.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.