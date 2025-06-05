Выглядеть дорого — легко, если убрать эти 5 аксессуаров

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Можно надеть роскошное платье и туфли из новой коллекции, но всё разрушит один неверно выбранный аксессуар. Потёртая пряжка ремня, облезшая цепочка, пластиковая сумка с трещинами на сгибах — и образ уже не стильный, а неряшливый.

Фото: commons.wikimedia.org by TheAnnAnn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жемчужные бусы

Разочарования, которые знакомы каждой

Кто не покупал милую бижутерию или эффектную сумку, которая через неделю теряла вид? Браслеты тускнеют, кольца темнеют, сумки облезают, а фурнитура покрывается налётом. Всё, что казалось выгодной находкой, быстро превращается в "жалко выбросить".

Неприятности на старте дня

Именно в важный момент аксессуары подводят сильнее всего. Потускневшие вставки в колье, облезлый ремень или потрескавшаяся сумка — и вы уже ощущаете неловкость вместо уверенности. Детали действительно решают всё.

Что делает образ дешевым

Пластиковые украшения с напылением : облезают за пару носок, особенно на участках соприкосновения с кожей.

Искусственные камни : в дневном свете выглядят "базарно", а вылетают при любом движении.

Сумки из кожзама : не выдерживают ни жары, ни мороза. Быстро трескаются, теряют форму и цвет.

Ремни с кричащей пряжкой: облезают, тускнеют, привлекают внимание не туда.

Вещи, с которыми всегда уместно

Серебряные серьги-пусеты

Жемчужная нить

Лаконичный браслет

Сумка из плотной кожи или текстиля

Ремень без логотипа на пол-экрана

Мелочи, которые рушат образ

Даже чехол для телефона с блёстками или принтом может испортить впечатление. То же касается очков с кричащими логотипами или обилием страз. В аксессуарах важны не бренд и блеск, а сдержанность и качество.

Как выбрать и ухаживать

Осматривайте застёжки, швы, материал.

Храните украшения отдельно, не давайте им царапаться друг о друга.

После использования протирайте сухой тканью — это продлевает жизнь аксессуарам.

Уточнения

Украше́ние Украшенье (от красота, красивый, красить; ст.-слав. краса; норм. hros — cлава) — бытовой, разговорный аналог научного термина декор.



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