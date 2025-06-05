Это не уход, а вред: 6 вещей, от которых лицо плывёт

Некоторые процедуры обещают "вечную молодость", но цена за красоту оказывается слишком высокой — и внешне, и по здоровью. Вот несколько бьюти-практик, которые разрушают лицо буквально по кусочкам.
Модный тренд на "наполненное" лицо довёл до того, что даже юные девушки превращают себя в одутловатые копии. Филлеры нарушают овал лица, создают эффект отёка, а при регулярном введении кожа теряет тонус. Печально, но факт: пытаясь омолодиться, женщины выглядят старше.
"Лицо отекает всё сильнее, а эффект — будто человек каждый день пьёт".
Даже Деми Мур и Линдси Лохан избавились от филлеров — и сразу задышали лицом. Если уж решаться, то только у настоящего "миллиметровщика", который умеет остановиться вовремя.
"Лицо худышки" после препаратов для диабетиков — это серость кожи, морщины, провалы под глазами. Быстрая потеря веса разрушает подкожно-жировую ткань, а возвращение массы ещё сильнее растягивает кожу. Страдает не только внешность — в списке последствий: депрессия, гормональные сбои и проблемы с ЖКТ.
"Красота — это здоровье. А какой смысл в лице, если организм в агонии?"
Ставить дешёвые виниры "из подвала" — прямой путь к улыбке, похожей на фарфоровый унитаз. Без гарантии стерильности и грамотной установки — риск кариеса, воспалений и разрушения эмали. И не забывайте: после обточки зуб уже не спасти.
Лучше люминиры или отбеливание: безопаснее и ближе к натуральности.
Самостоятельное ковыряние прыщей заканчивается рубцами и воспалениями. Современные методы — это не механическая чистка, а грамотный уход с кислотами, УЗ-очисткой и дерматологами, которые отправят вас к эндокринологу, если надо.
Не исправив прикус, бессмысленно тратить деньги на косметологов. Деформации челюсти провоцируют птоз, второй подбородок, перекос лица и даже осанки. Всё взаимосвязано.
Удалять пятна и родинки без диагностики — игра в рулетку. Если пятно злокачественное, пилинг или лазер могут ускорить рост опухоли. Ответственный специалист сначала отправит на анализ, а не "прижжёт до кости".
Вини́ры — фарфоровые или керамические накладки, заменяющие внешний слой зубов.
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