Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перспективный рынок для России? В Поднебесной будут отдавать предпочтение рыбе
Освежающий десерт без выпечки, который легко сделать за 30 минут
Невидимое воспаление: чем на самом деле грозит привычный фастфуд
Гречка по-новому: рецепт, который заменит мясо и понравится всей семье
Новый сверхпрочный материал открыт с помощью ИИ — удивительно, из чего он сделан
Одна справка, два визита, три проблемы: что не так с медкомиссией у водителей
Тихий убийца жары: гаджет, о котором кондиционеры молчат
Холодная газировка в жару — враг №1: врач раскрыла скрытую угрозу
Моргенштерн* вышел из рехаба: Пять месяцев не срок, но я снова живой

Это не уход, а вред: 6 вещей, от которых лицо плывёт

2:36
Моя семья » Красота и стиль

Некоторые процедуры обещают "вечную молодость", но цена за красоту оказывается слишком высокой — и внешне, и по здоровью. Вот несколько бьюти-практик, которые разрушают лицо буквально по кусочкам.

Молодая девушка с красивой улыбкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая девушка с красивой улыбкой

Надутые филлеры

Модный тренд на "наполненное" лицо довёл до того, что даже юные девушки превращают себя в одутловатые копии. Филлеры нарушают овал лица, создают эффект отёка, а при регулярном введении кожа теряет тонус. Печально, но факт: пытаясь омолодиться, женщины выглядят старше.

"Лицо отекает всё сильнее, а эффект — будто человек каждый день пьёт".

Даже Деми Мур и Линдси Лохан избавились от филлеров — и сразу задышали лицом. Если уж решаться, то только у настоящего "миллиметровщика", который умеет остановиться вовремя.

Ozempic face

"Лицо худышки" после препаратов для диабетиков — это серость кожи, морщины, провалы под глазами. Быстрая потеря веса разрушает подкожно-жировую ткань, а возвращение массы ещё сильнее растягивает кожу. Страдает не только внешность — в списке последствий: депрессия, гормональные сбои и проблемы с ЖКТ.

"Красота — это здоровье. А какой смысл в лице, если организм в агонии?"

Виниры-унитазы

Ставить дешёвые виниры "из подвала" — прямой путь к улыбке, похожей на фарфоровый унитаз. Без гарантии стерильности и грамотной установки — риск кариеса, воспалений и разрушения эмали. И не забывайте: после обточки зуб уже не спасти.

Лучше люминиры или отбеливание: безопаснее и ближе к натуральности.

Прыщи и ложка Уно

Самостоятельное ковыряние прыщей заканчивается рубцами и воспалениями. Современные методы — это не механическая чистка, а грамотный уход с кислотами, УЗ-очисткой и дерматологами, которые отправят вас к эндокринологу, если надо.

Косметика без прикуса

Не исправив прикус, бессмысленно тратить деньги на косметологов. Деформации челюсти провоцируют птоз, второй подбородок, перекос лица и даже осанки. Всё взаимосвязано.

Пигмент? Сначала гистология

Удалять пятна и родинки без диагностики — игра в рулетку. Если пятно злокачественное, пилинг или лазер могут ускорить рост опухоли. Ответственный специалист сначала отправит на анализ, а не "прижжёт до кости".

Уточнения

Вини́ры — фарфоровые или керамические накладки, заменяющие внешний слой зубов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы?
Новости спорта
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы? Аудио 
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Домашние животные
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать Аудио 
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух
Мир. Новости мира
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Давайте уж сами! США отказались от поддержки европейских миротворцев в Украине Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Последние материалы
Россиян ждёт мини-отпуск: на следующей неделе всего три рабочих дня
Моргенштерн* вышел из рехаба: Пять месяцев не срок, но я снова живой
2025 сжигает прогнозы: год может войти в тройку самых жарких за всю историю
Силовики ворвались в офис уральского СМИ: изъята техника, перекрыт доступ к редакции
"Техника не уничтожена": Рябков раскрыл, что на самом деле случилось 1 июня
Более 50 тысяч в месяц: кто в России получает самую щедрую пенсию за выслугу лет
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
5 машин, которые выдают характер владельца без слов
Майли Сайрус раскрыла необычный секрет красоты со спермой лосося
Не даёт перу упасть и луковице усохнуть — ложка, которая решит всё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.