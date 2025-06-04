Волосы без химии, блонд без бед: стильный обман, который срабатывает

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сезон холодов диктует новые правила — и это не только про гардероб. Цвет волос тоже вступает в игру: тёплые, мягкие оттенки вытесняют броские контрасты. А сама окраска больше не требует еженедельных визитов в салон.

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Главный тренд — естественная красота, без резких переходов и сложных техник.

"Контур, который так ярко выражен, больше не используется", — подчёркивает Марикрис Рубио, специалист по окрашиванию и укладке.

Теперь всё строится на мягких градиентах, равновесии света и тени. В центре — уют, простота и сияние, будто волосы отдыхали на побережье.

Цвета, которые в моде этой осенью-зимой 2025

1. Mocha Mousse — шоколадный шик

Глубокий и тёплый, этот оттенок сочетает уют и благородство. Прекрасный выбор для тех, кто хочет выглядеть утончённо и естественно одновременно.

2. Hustle Blonde — золотистый баланс

Мягкий блонд с нотками каштана. Идеален для любого типа кожи и не требует частого обновления. Настоящее спасение для занятых и стильных.

3. Светлые пряди без обесцвечивания

Мелирование на 2-3 тона светлее натурального цвета. Волосы остаются живыми, без повреждений. Это выбор тех, кто хочет быть в тренде, но бережёт здоровье локонов.

4. Cherry Brown — вишнёвый поворот

Насыщенный красновато-коричневый цвет с вишнёвыми бликами на тёмной основе. Добавляет глубины и яркости, отлично подчёркивает черты лица в серые дни.

Актуальные формы и укладки

Ставка делается на расслабленные линии и естественные переходы. Больше никакой графики и резких очертаний — волосы словно развиваются в лёгком зимнем бризе.

Бохо снова в моде, а значит — немного беспорядка, много свободы и ощущение непринуждённости. Идеально для городской зимы, где хочется уюта даже в образе.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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