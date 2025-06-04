Пятки, как у младенца: одна процедура — и никакой педикюр не нужен

2:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летняя обувь — праздник для глаз и пытка для пяток. Когда в ход идут босоножки и открытые туфли, становится сложно скрыть грубую кожу и трещины. Именно сейчас стоит заняться уходом за пятками — пока мозоли не стали проблемой.

Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez artographybyp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пятки

Почему появляются мозоли

Толстая кожа на пятках — не просто косметический дефект. Это естественная защита от постоянного давления и трения. При обезвоживании эпидермис утолщается, чтобы удержать влагу и защитить стопы от повреждений. Но если не ухаживать за кожей, мозоли могут трескаться, доставлять боль и даже стать рассадником бактерий — особенно в жару.

Спровоцировать утолщение кожи могут:

неудобная обувь и босоножки,

дефицит воды в организме,

генетическая предрасположенность,

нарушение осанки и болезни опорно-двигательной системы.

Чтобы решить проблему, важно найти и устранить её источник, а затем — регулярно ухаживать за кожей стоп.

Что делать дома

В лёгких случаях можно обойтись без помощи специалиста. Главное — деликатность и регулярность.

1. Ванночки с яблочным уксусом

Это не только кухонный ингредиент, но и косметическое средство. Уксус отшелушивает, смягчает кожу и насыщает её витаминами. Он богат антиоксидантами и витаминами А и С, помогает восстановить эпидермис и придаёт коже здоровый вид.

Как делать:

Разведите 1-2 капли уксуса в тазике с тёплой водой, подержите ноги 20-25 минут. После — аккуратно обработайте пятки пемзой и нанесите крем.

2. Пемза — с умом

Забудьте о металлических тёрках. Лучше — мелкая пемза. Используйте её после ванночки, втирая круговыми движениями. Добавьте каплю масла или мыла — и процесс будет мягче. После процедуры обязательно увлажните кожу.

3. Увлажнение — обязательный ритуал

Мозоли часто появляются из-за сухости кожи. Используйте кремы или масла (оливковое, кокосовое), пейте достаточно воды. Наносите средство перед сном, надевайте хлопковые носки или оберните стопы плёнкой — и утром пятки станут мягче.

Уточнения

Ко́жная мозо́ль — результат продолжительного трения или давления на кожу.



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