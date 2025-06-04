Пятки, как у младенца: одна процедура — и никакой педикюр не нужен

Летняя обувь — праздник для глаз и пытка для пяток. Когда в ход идут босоножки и открытые туфли, становится сложно скрыть грубую кожу и трещины. Именно сейчас стоит заняться уходом за пятками — пока мозоли не стали проблемой.
Толстая кожа на пятках — не просто косметический дефект. Это естественная защита от постоянного давления и трения. При обезвоживании эпидермис утолщается, чтобы удержать влагу и защитить стопы от повреждений. Но если не ухаживать за кожей, мозоли могут трескаться, доставлять боль и даже стать рассадником бактерий — особенно в жару.
Спровоцировать утолщение кожи могут:
Чтобы решить проблему, важно найти и устранить её источник, а затем — регулярно ухаживать за кожей стоп.
В лёгких случаях можно обойтись без помощи специалиста. Главное — деликатность и регулярность.
Это не только кухонный ингредиент, но и косметическое средство. Уксус отшелушивает, смягчает кожу и насыщает её витаминами. Он богат антиоксидантами и витаминами А и С, помогает восстановить эпидермис и придаёт коже здоровый вид.
Как делать:
Забудьте о металлических тёрках. Лучше — мелкая пемза. Используйте её после ванночки, втирая круговыми движениями. Добавьте каплю масла или мыла — и процесс будет мягче. После процедуры обязательно увлажните кожу.
Мозоли часто появляются из-за сухости кожи. Используйте кремы или масла (оливковое, кокосовое), пейте достаточно воды. Наносите средство перед сном, надевайте хлопковые носки или оберните стопы плёнкой — и утром пятки станут мягче.
Ко́жная мозо́ль — результат продолжительного трения или давления на кожу.
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