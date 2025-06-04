Меньше воды — меньше морщин: парадокс, к которому не были готовы даже зеркала

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Если бы вам сказали, что ежедневное утреннее умывание ускоряет старение кожи, вы бы поверили? Этот совет звучит как очередной миф, но его придерживается одна из самых эффектных актрис Голливуда — Сальма Хайек.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уход за лицом

Актриса призналась в интервью GQ, что уже много лет следует простому, но необычному правилу: не умываться по утрам. Этому её научила бабушка.

"Ночью кожа вырабатывает всё необходимое, чтобы выглядеть свежо и молодо. Она сама восстанавливается, так что просто очищайте лицо вечером, а утром дайте коже передохнуть", — сказала Хайек в интервью The Middle.

Неожиданный секрет вызвал бурные споры

После откровения Сальмы обсуждение вспыхнуло с новой силой: действительно ли мытьё лица по утрам вредно? Или это очередная звёздная причуда? В журнале Clara решили разобраться, прислушавшись к мнению специалистов.

Нужен ли универсальный подход к умыванию

Мириам Льянтада, специалист по красоте с магистратурой в области дермофармации, отмечает: одна из главных ошибок в косметических советах — считать, что существует "один стандарт для всех".

"Часто можно услышать: "умывайтесь утром и вечером” — без уточнений. Но всё зависит от конкретного типа кожи. Например, людям с сухой, зрелой или даже жирной кожей может быть полезно отказаться от утреннего умывания", — объясняет эксперт.

Причина проста: мы можем повредить защитный барьер кожи, особенно если используем агрессивные средства.

Вывод один — слушайте свою кожу

Звучит неожиданно, но универсальных рекомендаций не существует. Ваша кожа сама подскажет, что ей нужно: кому-то — освежающий гель утром, а кому-то — просто вода без умывания. Главное — не копировать чужие ритуалы, а подобрать свои.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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