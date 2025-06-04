Меньше воды — меньше морщин: парадокс, к которому не были готовы даже зеркала

Если бы вам сказали, что ежедневное утреннее умывание ускоряет старение кожи, вы бы поверили? Этот совет звучит как очередной миф, но его придерживается одна из самых эффектных актрис Голливуда — Сальма Хайек.
Актриса призналась в интервью GQ, что уже много лет следует простому, но необычному правилу: не умываться по утрам. Этому её научила бабушка.
"Ночью кожа вырабатывает всё необходимое, чтобы выглядеть свежо и молодо. Она сама восстанавливается, так что просто очищайте лицо вечером, а утром дайте коже передохнуть", — сказала Хайек в интервью The Middle.
После откровения Сальмы обсуждение вспыхнуло с новой силой: действительно ли мытьё лица по утрам вредно? Или это очередная звёздная причуда? В журнале Clara решили разобраться, прислушавшись к мнению специалистов.
Мириам Льянтада, специалист по красоте с магистратурой в области дермофармации, отмечает: одна из главных ошибок в косметических советах — считать, что существует "один стандарт для всех".
"Часто можно услышать: "умывайтесь утром и вечером” — без уточнений. Но всё зависит от конкретного типа кожи. Например, людям с сухой, зрелой или даже жирной кожей может быть полезно отказаться от утреннего умывания", — объясняет эксперт.
Причина проста: мы можем повредить защитный барьер кожи, особенно если используем агрессивные средства.
Звучит неожиданно, но универсальных рекомендаций не существует. Ваша кожа сама подскажет, что ей нужно: кому-то — освежающий гель утром, а кому-то — просто вода без умывания. Главное — не копировать чужие ритуалы, а подобрать свои.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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