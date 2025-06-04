Утренний выбор, который влияет на вашу продуктивность больше, чем список дел

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Иногда выбор между душем и ванной кажется делом вкуса. Но на самом деле каждое из этих удовольствий работает по-своему — одно пробуждает, другое расслабляет, одно экономит время, другое превращается в домашний СПА.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Энергия против расслабления

Если вам нужно срочно "включиться" с утра — бегом под душ. Особенно хорош контрастный: холодные и горячие струи запускают кровообращение, активизируют нервную систему и бодрят не хуже эспрессо.

А вот вечер — территория ванны. Теплая вода снимает напряжение, замедляет пульс, снижает уровень стресса. Добавьте немного соли, эфирных масел — и получится идеальный ритуал перезагрузки после тяжелого дня.

Время — деньги, и вода тоже

С практической точки зрения душ побеждает: за 5 минут вы используете 30-50 литров воды, а заодно экономите своё утро. Это удобно, быстро и экологично.

А вот ванна — это уже почти роскошь. Один приём может потребовать до 200 литров воды и полчаса времени. Зато какое удовольствие…

Кожа скажет спасибо (или нет)

"Прохладный душ тонизирует кожу, улучшает лимфоток, помогает снять отёки и не пересушивает кожу — главное, не увлекаться кипятком", — подчёркивает дерматолог.

Но если хочется глубокой чистки — ванна в помощь. Морская соль, сода или эфиры усилят эффект: тёплая вода раскрывает поры и вымывает токсины. Правда, важно не забыть об увлажнении после, иначе липидный барьер может пострадать.

Что выбрать

Ответ зависит от ваших задач: зарядиться или расслабиться, сэкономить или побаловать себя, быстро освежиться или устроить домашний спа-день. Главное — делать это с удовольствием.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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