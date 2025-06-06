Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто-то злоупотребил винишком: скандальная правда о пьяной ночи Семенович с Михайловым
Секрет в холодильнике, а не в ягоде: как не угробить черешню за первые сутки
Хрустящие карамельные яблоки по-китайски — десерт, который покорит с первого укуса
Топ-5 самых ненавистных блюд советского детства
Как спасти баклажаны от жары и получить урожай — один приём
Выглядит просто, а на деле — квест: почему туя не прощает небрежной посадки
Квантовые точки раскрыли тайну рака — в России сделали прорыв в диагностике
Необычный инцидент в аэропорту Дублина: мужчина съел страницу паспорта, скрывая тайну
Они живут дольше, потому что делают эти простые вещи каждый день

От Аладдина до подиума: шаровары снова в моде — готова ли ты к этому тренду

3:36
Моя семья » Красота и стиль

В 2025 году модные подиумы и уличные образы начинают оживлять шаровары, модель, которая ассоциируется с восточной роскошью и свободой. Если вы думали, что эта модель ушла в прошлое, посмотрите на коллекции Alaïa, Chloé и Valentino, и сразу поймете, что шаровары снова в моде. Прогулка по центру Москвы также не оставит сомнений — брюки, напоминающие стиль Жасмин из "Аладдина", можно встретить в витринах магазинов и на прохожих.

Шаровары в черном цвете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шаровары в черном цвете

Секрет женственности в шароварах

Шаровары, которые мы увидели в коллекции Chloé весна-лето 2025, заставляют пересмотреть представление о сексуальности. Модный критик Николь Фелпс пишет, что эти кружевные брюки способны изменить то, как молодые женщины воспринимают сексуальную одежду в 2025 году. С широкими бедрами и плотно обнимающими щиколотки, из легчайшего кружева, эти шаровары напоминают богемный стиль, который был столь популярен еще в 1970-х, когда Карл Лагерфельд создавал свою коллекцию для Chloé. Сегодня эта модель актуальна и у таких дизайнеров, как Питер Мюлье и Алессандро Микеле, которые привнесли элементы прошлых десятилетий в современные тренды.

Шаровары как символ свободы

Не все разделяют восхищение этой моделью. Редактор The New York Times, Мисти Уайт Сайделл, называет шаровары уродливыми и удивляется, почему женщинам они могут понравиться. Однако поклонники шаровар объясняют свою приверженность этим брюкам именно тем, что в них можно чувствовать себя свободно. В этих брюках не нужно подстраиваться под чужие стандарты красоты — они дают ощущение легкости и комфорта, а также позволяют женщине ощущать свою уникальность. Это то, что часто называют "женственностью без ограничений".

Шаровары: от феминизма до подиума

История шароваров начинается не вчера. В 19 веке эта модель пришла в Европу и Америку благодаря феминистке Амелии Блумер, которая популяризировала турецкие брюки, ставшие символом женской свободы. Эти брюки, которые она активно пропагандировала в своем женском издании The Lily, были противоположностью жестким корсетам и кринолинам, которые тогда носили женщины. Это было настоящее освобождение от ограничений того времени.

Шаровары XXI века: как носить модный тренд

Сегодня шаровары — это не просто модный тренд, но и отражение духа времени. Модели от Alaïa, Valentino и Chloé можно увидеть не только на подиумах, но и на реальных улицах, на знаменитостях и инфлюенсерах. Асмат Чкотуа выбрала шуршащие брюки Жасмин для театрального вечера, а блогер Ливия показала, как носить воздушные шаровары с жакетом и балетками в повседневной жизни. Массмаркет-бренд Limé также успел выпустить несколько версий шароваров, которые быстро стали хитами продаж.

Шаровары стали удобной альтернативой минимализму, они позволяют создать стильный, но в то же время комфортный образ. С ними можно не только ходить по магазинам, но и отправиться в театр или на вечеринку. Главное — подобрать правильные аксессуары и сочетания, как это делают модные иконы.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Российский шоу-бизнес
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе Аудио 
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Наука и техника
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Популярное
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.

ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Морские ужасы Кремля: Украина пугает США планами Москвы по отрезанию от Чёрного моря Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Последние материалы
Кто-то злоупотребил винишком: скандальная правда о пьяной ночи Семенович с Михайловым
От Аладдина до подиума: шаровары снова в моде — готова ли ты к этому тренду
Секрет в холодильнике, а не в ягоде: как не угробить черешню за первые сутки
Хрустящие карамельные яблоки по-китайски — десерт, который покорит с первого укуса
Топ-5 самых ненавистных блюд советского детства
Как спасти баклажаны от жары и получить урожай — один приём
Выглядит просто, а на деле — квест: почему туя не прощает небрежной посадки
Квантовые точки раскрыли тайну рака — в России сделали прорыв в диагностике
Необычный инцидент в аэропорту Дублина: мужчина съел страницу паспорта, скрывая тайну
Они живут дольше, потому что делают эти простые вещи каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.