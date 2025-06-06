От Аладдина до подиума: шаровары снова в моде — готова ли ты к этому тренду

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В 2025 году модные подиумы и уличные образы начинают оживлять шаровары, модель, которая ассоциируется с восточной роскошью и свободой. Если вы думали, что эта модель ушла в прошлое, посмотрите на коллекции Alaïa, Chloé и Valentino, и сразу поймете, что шаровары снова в моде. Прогулка по центру Москвы также не оставит сомнений — брюки, напоминающие стиль Жасмин из "Аладдина", можно встретить в витринах магазинов и на прохожих.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шаровары в черном цвете

Секрет женственности в шароварах

Шаровары, которые мы увидели в коллекции Chloé весна-лето 2025, заставляют пересмотреть представление о сексуальности. Модный критик Николь Фелпс пишет, что эти кружевные брюки способны изменить то, как молодые женщины воспринимают сексуальную одежду в 2025 году. С широкими бедрами и плотно обнимающими щиколотки, из легчайшего кружева, эти шаровары напоминают богемный стиль, который был столь популярен еще в 1970-х, когда Карл Лагерфельд создавал свою коллекцию для Chloé. Сегодня эта модель актуальна и у таких дизайнеров, как Питер Мюлье и Алессандро Микеле, которые привнесли элементы прошлых десятилетий в современные тренды.

Шаровары как символ свободы

Не все разделяют восхищение этой моделью. Редактор The New York Times, Мисти Уайт Сайделл, называет шаровары уродливыми и удивляется, почему женщинам они могут понравиться. Однако поклонники шаровар объясняют свою приверженность этим брюкам именно тем, что в них можно чувствовать себя свободно. В этих брюках не нужно подстраиваться под чужие стандарты красоты — они дают ощущение легкости и комфорта, а также позволяют женщине ощущать свою уникальность. Это то, что часто называют "женственностью без ограничений".

Шаровары: от феминизма до подиума

История шароваров начинается не вчера. В 19 веке эта модель пришла в Европу и Америку благодаря феминистке Амелии Блумер, которая популяризировала турецкие брюки, ставшие символом женской свободы. Эти брюки, которые она активно пропагандировала в своем женском издании The Lily, были противоположностью жестким корсетам и кринолинам, которые тогда носили женщины. Это было настоящее освобождение от ограничений того времени.

Шаровары XXI века: как носить модный тренд

Сегодня шаровары — это не просто модный тренд, но и отражение духа времени. Модели от Alaïa, Valentino и Chloé можно увидеть не только на подиумах, но и на реальных улицах, на знаменитостях и инфлюенсерах. Асмат Чкотуа выбрала шуршащие брюки Жасмин для театрального вечера, а блогер Ливия показала, как носить воздушные шаровары с жакетом и балетками в повседневной жизни. Массмаркет-бренд Limé также успел выпустить несколько версий шароваров, которые быстро стали хитами продаж.

Шаровары стали удобной альтернативой минимализму, они позволяют создать стильный, но в то же время комфортный образ. С ними можно не только ходить по магазинам, но и отправиться в театр или на вечеринку. Главное — подобрать правильные аксессуары и сочетания, как это делают модные иконы.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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