Этот аксессуар — твой новый must-have для ярких и стильных летних образов

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Летнее тепло — это время легкости и простоты, когда не хочется тратить много времени на создание сложных образов. Но что делать, если хочется добавить изюминку в повседневный стиль? Ответ прост — один универсальный аксессуар, который впишется в любой лук, — шелковый платок с принтом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина в уличном летнем образе с красным платком

Как выбрать идеальный платок

Размер платка — ключевой момент. Он должен быть среднего размера, чтобы удобно повязывался на голову, ручку сумки или мог быть завязан на талии, не оставляя длинных концов. Но он не должен быть слишком маленьким, чтобы не затруднять использование.

Цвет и декор платка

Цветовая палитра этого аксессуара практически без ограничений. Но в этом сезоне особенно актуальны ахроматические оттенки или пастельные тона — цвет топленого масла, нежный мятный, лавандовый и розовый. Конечно, яркие платки тоже не выходят из моды, ведь лето — это время для ярких красок. А главное — платок должен быть украшен принтом. Популярные узоры сезона — горох и клетка виши, но не стесняйтесь выбирать платки с цветочными, тропическими или этническими узорами.

Как носить модный шелковый платок

Платок — это универсальный аксессуар, который можно носить по-разному. Вот несколько идей, как использовать его:

Головной убор : используйте платок, чтобы заменить привычную шляпу или бейсболку.

: используйте платок, чтобы заменить привычную шляпу или бейсболку. Прическа : вплетите платок в волосы для легкости и романтичного настроения.

: вплетите платок в волосы для легкости и романтичного настроения. Как чокер или браслет : элегантно обвяжите его вокруг шеи или запястья.

: элегантно обвяжите его вокруг шеи или запястья. На сумке : привяжите платок к ручке сумки, придав образу утонченность.

: привяжите платок к ручке сумки, придав образу утонченность. Как пояс : повяжите платок на бедрах или талии, добавив легкости и воздушности.

: повяжите платок на бедрах или талии, добавив легкости и воздушности. Топ-бандо: если длина позволяет, обвяжите платок за спиной и носите его как топ.

Шелковый платок — это тот аксессуар, который сделает твой летний образ завершенным и стильным, при этом подходя к любому наряду!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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