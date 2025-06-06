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Ты и эти вещи — не друзья: 5 предметов, которые точно добавят лет

3:25
Моя семья » Красота и стиль

Все мы стремимся выглядеть моложе своих лет, но некоторые вещи в гардеробе могут сыграть с нами злую шутку, прибавив возраста. Одежда — это не только средство самовыражения, но и важный инструмент, который может либо подчеркнуть достоинства, либо скрыть их. Рассмотрим, какие элементы гардероба могут визуально состарить и как избежать этих ошибок.

Стильная девушка
Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian
Стильная девушка

Блейзеры: классика, но с опасностью

  • Блейзер — универсальный элемент гардероба, но он может как освежить образ, так и добавить серьезности, что приведет к излишнему возрасту. Чтобы избежать этого, выбирайте блейзеры светлых оттенков, таких как песочный, пудровый или голубой. Стиль оверсайз также поможет создать более молодежный и расслабленный образ. Важно, чтобы ткань была мягкой и плотной, избегайте грубых материалов. К тому же, минималистичный декор и акцент на талии — отличное решение.

Твид: как не стать завучем

  • Твид — это материал, который в правильном исполнении может выглядеть элегантно и современно. Однако его тяжеловесность может утяжелить образ, особенно в темных и насыщенных цветах. Чтобы избежать старомодного вида, выбирайте твид светлых оттенков: кремовый, розовый или серый. Укороченные жакеты или юбки с разрезами, а также сочетания с яркими аксессуарами добавят свежести и помогут избежать излишней строгости.

Юбки-трапеции: длина решает

  • Юбки-трапеции — вещь с подвохом. Длинные модели могут утяжелить фигуру и сделать образ устаревшим, если неправильно выбрать длину или материал. Лучше всего смотрится юбка средней длины (миди), которая заканчивается в середине голени, или асимметричные модели. Также избегайте плотных тканей и сложных орнаментов, таких как пейсли или винтажные цветочные принты.

Крупные бусы: ретро с риском

  • Крупные винтажные аксессуары снова в моде, но не все из них придают образу современный вид. Если хотите носить крупные бусы, выбирайте модели из легких материалов, таких как прозрачный акрил или матовый металл. Длина бусы должна быть до груди или ниже, а лучше всего сочетать их с минималистичной одеждой, чтобы они стали акцентом, а не перегружали образ.

Старомодный крой: избегайте устаревших форм

  • Некоторые модели одежды, особенно с устаревшим кроем, могут сделать вас старше. Приталенные "куцые" жакеты, слишком облегающие юбки и брюки-дудочки лучше оставить в прошлом. Чтобы выглядеть моложе, выбирайте прямые брюки из мягкой ткани, более свободные юбки с высокой талией и жакеты оверсайз, подчеркивающие расслабленность и современность.

Будьте внимательны к деталям в своем гардеробе

Чтобы выглядеть моложе, не обязательно кардинально менять стиль — достаточно прислушаться к простым рекомендациям. Одежда и аксессуары могут подчеркнуть вашу индивидуальность и скрыть возрастные особенности, если выбрать их с умом. Помните, что ключевым моментом является внимание к материалам, крою и сочетаниям. С правильным выбором даже классика и винтаж могут работать на вас, а не против вас.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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