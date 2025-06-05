Летний гардероб 2025: какие платья больше не в тренде и что носить вместо них

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Летние тренды 2025 года принесут свежие акценты и замену привычным вещам. Если вы хотите обновить гардероб и избавиться от устаревших вещей, обратите внимание на эти платья, которые утратят свою актуальность в ближайшее время.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в розовом

Леопардовый принт

Леопардовый принт был главным трендом прошлого лета, но теперь его можно будет увидеть гораздо реже. Мода 2025 года не будет обходиться без ярких анималистичных элементов, но вместо платьев с таким принтом акценты сместятся на аксессуары. Если у вас уже есть леопардовое платье, сочетайте его с монохромным пиджаком и обувью, чтобы обновить образ. Но покупать новые такие платья уже не стоит.

Платья в бельевом стиле

Несколько лет назад платья в бельевом стиле были настоящим хитом, но теперь их популярность иссякла. Силуэт атласного платья на бретельках уже выглядит устаревшим. Однако если вам все еще хочется носить такие платья, обратите внимание на более актуальные модели в стиле бохо с рюшами и оборками. Они дадут ощущение легкости и свободы, как на показах Chloe.

Платья с завышенной талией и юбкой bubble

Bubble-дресс остается в моде, но только с определенным дизайном. Платья с завышенной талией и юбкой баллон в 2025 году теряют свою актуальность. Вместо них лучше выбрать платья с заниженной талией, которые в этом году становятся настоящим трендом. Также интересным вариантом будут платья с античным силуэтом и драпировками.

Розовый цвет

После вселенского успеха фильма "Барби" розовый был везде, но в 2025 году этот цвет уже не так популярен. Для яркости и свежести теперь лучше выбирать другие оттенки, такие как cherry red, baby blue или butter yellow. Эти цвета идеально подойдут для летних образов, создавая атмосферу легкости и радости.

Платье-пиджак

Платье-пиджак, которое когда-то считалось стильным сочетанием пиджака и платья, уже давно утратило свою актуальность. В 2025 году этот элемент гардероба уступит место более расслабленным вариантам. Для создания серьезного и в то же время модного образа отдайте предпочтение платьям-рубашкам в свободном силуэте.

Твидовые платья

Твидовый стиль, связанный с образом "old money", уже не так популярен. В 2025 году мода склоняется к минимализму. Вместо платьев из твида, которые были в тренде, предпочтение отдается простым и качественным моделям из хлопка и льна.

Как обновить гардероб в 2025 году

Чтобы выглядеть стильно и современно в 2025 году, ориентируйтесь на актуальные тренды, такие как платье-рубашка, минимализм и яркие, но не кричащие цвета. Смените устаревшие принты и акценты на более свежие и универсальные, чтобы всегда быть в тренде.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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