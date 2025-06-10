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Летние хитрости для тех, кто хочет скрыть объемные руки: 6 стильных решений, которые работают

3:08
Моя семья » Красота и стиль

Не переживай, если не успела привести фигуру в идеальное состояние. Одежда — мощный инструмент, который может скрыть все, что хочется спрятать, будь то объемные руки, животик или широкие плечи. Сегодня расскажем, как с помощью стильных решений обыграть фигуру и скрыть крупные руки даже летом.

Девушка в блузке декольте
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в блузке декольте

Многослойность: рубашка с льняными шортами или брюками

  • Многослойность — проверенный прием для маскировки проблемных зон, который легко адаптировать под летний сезон. Например, надень легкие льняные шорты или брюки, к ним — топ на бретелях, а сверху — свободная рубашка из того же льна. Свободный крой не только освежит образ, но и скрывает не только руки, но и живот. Идеальный способ создать стильный, но комфортный лук.

V-образный вырез

  • Платья и блузки с V-образным вырезом — настоящая палочка-выручалочка. Этот вырез визуально вытягивает шею, делает плечи уже и скрывает объемные руки. Кроме того, V-образный вырез подчеркивает грудь и добавляет изящества. Чтобы скрыть животик, выбери брюки с высокой посадкой. Все элементы этого образа работают на максимальный эффект.

Легкий блейзер

  • Для прохладных летних вечеров идеально подойдет легкий жакет. Если выбрать его в свободном крое, то он не только будет комфортным, но и скроет объемные руки и плечи. Такой блейзер можно носить и на голое тело, что будет стильно и практично в жаркие летние дни.

Акцент на декольте

  • Один из способов скрыть большие руки — сместить акцент на другую часть тела, например, на зону декольте. Овальный вырез на футболке подчеркнет грудь, а прямоугольный вырез не только акцентирует внимание на более стройных частях тела, но и визуально скорректирует руки. Используя такой прием, можно эффективно скрыть лишний объем.

Спущенные плечи

  • Открытые плечи — это тренд, который пришел на помощь тем, кто переживает из-за объемных рук. Спущенные рукава удачно скрывают руки, при этом добавляют образу элегантности. Важно помнить, что такой вырез может подчеркивать широкие плечи, поэтому он не подойдет всем, но для правильной фигуры это отличное решение.

Футболка с рукавами до локтей

  • Если лонгсливы слишком жаркие для лета, замени их футболками с рукавами до локтей. Этот фасон не только удобен и универсален, но и скрывает руки и плечи, не перегружая образ. Футболки с таким кроем можно носить с любым низом, и они идеально подходят для летних дней.

Итог

Не стоит переживать из-за формы своих рук. Используя правильные фасоны и умело комбинируя элементы одежды, можно скрыть все, что нужно, и при этом выглядеть стильно. Выбирай фасоны с V-образным вырезом, многослойность или легкие жакеты — и твоя фигура будет выглядеть превосходно!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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